Llull impulsa al Real Madrid ante el Alba Berlín a ritmo de récord

El Real Madrid se fue del Uber Arena con un sabor de boca bastante mejor al que se llevó cuando se marchó de dicho escenario por última vez. Los de Chus Mateo dominaron al Alba Berlín, colista en la fase regular, y evitaron cualquier fantasma de aquella final ante Panathinaikos en la que cedieron la corona europea. Los blancos sacaron todo el rédito posible a una máxima de 17 puntos en el segundo cuarto para acabar ganando de 11 mostrando autoridad y sellando el tercer triunfo consecutivo en la Euroliga.

El hombre de la tarde fue Sergio Llull, que se clavó 20 puntos, e igualó al pívot estadounidense Kyle Hines como jugador con más partidos de Euroliga disputados. El récord lo celebró por todo lo alto con una exhibición repleta de su esencia: el triple (cinco anotados). No le faltó ayuda, pues el dúo balcánico compuesto por Mario Hezonja y Dzanan Musa empujaron al Real Madrid en la faceta ofensiva (18 y 10).

Los alemanes pegaron un acelerón en la segunda parte, pero su ritmo frenó cuando con un codazo de uno de sus jugadores en la cara de Usman Garuba, una acción violenta por la que los árbitros no pitaron nada, para desconcierto del Real Madrid. El español, que no estaba teniendo su mejor día, tuvo que abandonar el partido con el rostro ensangrentado. No fallaron tampoco Walter Tavares (9 puntos y 10 rebotes) y Facundo Campazzo (9 y 9 asistencias).

Exhibición de Llull en el Alba Berlín-Real Madrid

Victoria trascendental, la novena en el curso europeo para igualar las nueve derrotas, sobre todo con el primer Clásico de la Liga Endesa a la vuelta de la esquina. Tras ganar al Alba Berlín, el Real Madrid se enfrentará este domingo al Barcelona en el WiZink Center para seguir en la pelea por el liderato y abrir distancia respecto a su máximo rival por el título, al que ha ganado en los dos duelos previos de esta temporada.