Los recados de Pablo Laso tras su salida del Real Madrid

Pablo Laso reapareció ante los medios de comunicación después de su despido del Real Madrid y si bien se mostró agradecido al club, no dejó pasar la oportunidad de lanzar algún recado a los responsables de un cese oficializado «por razones exclusivamente médicas», comenzando por los informes médicos y destacando que la madre del ex técnico merengue se enteró por los medios del infarto sufrido el pasado 5 de junio.

En primer lugar, Laso quiso tener unas palabras de agradecimiento a los médicos –luego las haría extensas al club por su trayectoria– y ahí, salió el nombre de Miguel Ángel López, galeno de la sección hasta que fuera despedido, casi al mismo tiempo que Laso. «Dar las gracias a Miguel, como médico del equipo que fue el que me trató desde el principio», afirmaba Laso, dando importancia a la figura de su compañero y amigo en su recuperación.

Su familia se enteró por la tele

Uno de los momentos críticos de la comparecencia de Laso, aunque el técnico lo llevó con suma naturalidad, fue al responder por su familia y la manera de la que se enteraron de su infarto. «Que se enteren por la televisión de algo que te pasa no es lo más agradable. Es algo que desde luego a mí no me ha gustado. Mi madre tuvo que llamar a mi mujer para ver qué pasaba», contó Laso, deslizando que el comunicado del club se dio con prisa y sin su consentimiento. «Obviamente a nadie le gustaría que sus datos médicos se tenga que enterar su familia a través de cualquier otro medio», completaba.

Los informes médicos del club

Los informes médicos son los que, oficialmente, provocan el adiós de Pablo Laso del Real Madrid, pero el entrenador replica y destaca que los suyos eran óptimos y que, además de ser los que valen, él no ha tenido en ningún momento en sus manos los del club. «Si estaban tan preocupados por mí agradecería que me hubieran dado todos los informes posibles, porque lo que me preocupa es mi salud. He tenido la suerte de que el cuerpo médico que me ha tratado y las consultas son de las que me fío. ¿Que el Madrid decida prescindir de mí? Yo ahí no entro».

«Los informes médicos que tenga el Real Madrid yo no los tengo, yo tengo los míos. Si el Madrid tienen unos informes y se basan en eso eso no sé si es traición o no, les agradecería que me los pasaran, por verlos. Yo me fío de los informes personales míos, no de los que me dé cualquiera. Mis informes son personales», completaba Laso, siempre tranquilo y dialogante en la comparecencia.

El club por encima de todo

Al técnico se le preguntó por nombres propios de su despido, y si bien no entró, sí deslizó que lo más importante es la entidad, por encima de individuos. «Claro que hay nombres propios, el de Pablo Laso el primero. Y luego todas las personas del Real Madrid aunque por encima de las personas creo que está siempre el club». Aquí hay que especificar que Laso destacó su comunicación y buena relación con el presidente Florentino Pérez, también después del cese.

Carroll y la decisión de Laso

Su opinión iba quedando clara, y por si había dudas, Laso sacó a la palestra el nombre de Jaycee Carroll, uno de los más críticos en redes sociales con la decisión de despedir a Laso por motivos médicos. «Hay una persona que lo explica claramente que es Jaycee Carroll. La decisión será médica, suya y de su familia. Si lo dice Jaycee Carroll así será. Yo no considero entrenar a baloncesto una cosa tan importante, importante es un piloto de avión».

No hubo oferta alternativa del Madrid

Pablo quiso aclarar que el Real Madrid no le ofreció nada para más adelante, cuando estuviera totalmente recuperado –según el club– de su percance médico. «No, el Madrid cuando me comunicó que no iba a entrenar al equipo, me dijo que no podía entrenar al equipo, que tenían informes que tenían mucho riesgo, pero no tuve ninguna oferta formal ni yo ni mi agencia».

El caso Heurtel

Uno de los episodios más destacados de la temporada fue la decisión de apartar a Thomas Heurtel y Trey Thompkins, y si bien la dirección de la sección no entendió sobretodo el no contar con el galo, Laso no quiso admitir cábalas. «Al que diga que con Heurtel hubiéramos ganado la Copa de Europa le diré que quizá con él no hubiéramos llegado a la final, o sí. No soy adivino y esto no es hablar mal de Thomas. Las decisiones que tomé las tomé por el bien del equipo, no de ninguna persona. Igual que decidí no dirigir al equipo en la final».

Relación con Juan Carlos Sánchez

La relación de Laso con Juan Carlos Sánchez no era la mejor y se convirtió en uno de los motivos del despido. El entrenador fue cuestionado sobre ello. «Respecto a la relación con el que era mi jefe. ¿Tú te llevas al 100% con tu jefe? Seguro que no. Puedes tener diferentes opiniones. Dentro de un equipo de baloncesto, te guste o no, de una manera tienes que mirar hacia delante y creo que la productividad ha sido muy buena, en 11 años hemos sido capaces de ganar 22 títulos».

El propio Laso quiso hacer un símil sobre su potencial regreso a casa, al Real Madrid, pero no de deja ningún detalle. «Para volver a casa por Navidad preguntaré qué hay de cena, eso seguro», ironizaba.

Plazos en el despido y filtración

El despido de Laso comenzó a gestarse antes de que mediáticamente se le diera voz. «El lunes hay un medio que saca un poco mi situación médica… No, a mí el responsable de la sección me lo transmite unos días antes, el miércoles o el jueves», comentó el entrenador, en referencia a la decisión y a Juan Carlos Sánchez.

Pablo Laso entrenador

Laso tiene claro que su despido no debe responder a razones médicas, por lo que también se paró a juzgar el cese en lo deportivo. «¿Qué perjudica más, que haya salido así del Madrid o que pierda 30 partidos seguidos? Si es así y pierdo 30, no me fiches, que pierdo siempre. En cambio, si gano 30 partidos seguidos yo diría, voy a hacerle un reconocimiento médico que tuvo un infarto, pero fíchale que es buen entrenador».