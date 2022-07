El Real Madrid ha comunicado el cese de Pablo Laso como entrenador de la sección de baloncesto. El club revela motivos «única y exclusivamente» médicos para su destitución, puesto que consideran que tras el infarto sufrido hace unas semanas, han realizado «varias consultas a médicos y especialistas en cardiología y todos ellos han manifestado el riesgo evidente que para su salud» si continúa al frente del banquillo.

La entidad explica que entiende la «tristeza» del técnico al conocer la decisión de apartarle del mando de la plantilla, pero alega que la toma de cualquier otra decisión «sería absolutamente irresponsable» por parte de la directiva. Además, señalan que por encima de la salud no hay nada, «ni siquiera el Real Madrid».

El entrenador vitoriano deja el club después de 11 años, en los que se ha convertido en una leyenda de la entidad, consiguiendo 22 títulos. Entre los mayores logros que ha conseguido, destacan dos Euroligas, seis Ligas y la disputa de siete Finals Four de 10 posibles.

Comunicado oficial

«El Real Madrid C. F. ha tomado la decisión de no mantener a Pablo Laso como entrenador del primer equipo de baloncesto por razones médicas única y exclusivamente.



Tras el infarto que sufrió nuestro entrenador hace unas semanas, el Real Madrid ha realizado varias consultas a médicos y especialistas en cardiología y todos ellos han manifestado el riesgo evidente que para su salud supone seguir en estos momentos como técnico de la plantilla.



La semana pasada el Real Madrid le planteó a Pablo Laso que dejase de dirigir al primer equipo, respetando íntegramente las condiciones económicas establecidas en el contrato, a la espera de ver cómo evolucionaba su estado físico esta temporada y volver a analizar la situación en marzo o abril.



El Real Madrid considera que después de este episodio coronario agudo que llevó a nuestro entrenador a ser intervenido y a la unidad de cuidados intensivos, no adoptar esta decisión sería absolutamente irresponsable.



La prioridad para el club es, antes que nada, la salud de Pablo Laso por respeto y cariño hacia él.



El Real Madrid puede comprender que esta decisión haya provocado tristeza en nuestro entrenador, pero nada, ni siquiera el Real Madrid, está por encima de la salud de nadie, y en este caso es un riesgo que esta institución no puede eludir».