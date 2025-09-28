Real Madrid-Valencia Basket: superfinal en Málaga

El Real Madrid va a por la conquista del primer título de la temporada este domingo en la final de la Supercopa de España contra el Valencia Basket. Menos de 24 horas después de su sufrida victoria ante La Laguna Tenerife, los de Sergio Scariolo regresarán al Martín Carpena para medirse al subcampeón de la última Liga Endesa (19:00 horas) con el trofeo en juego.

Buenos recuerdos para una plantilla muy distinta a la que ganó la ACB en la Fonteta el pasado 25 de junio, aun con Chus Mateo como entrenador. Pero la ambición es la misma: añadir otro título a las vitrinas del club blanco. Sería el undécimo y el Real Madrid ampliaría su ventaja como equipo con más Supercopas del baloncesto español.

El Real Madrid sudó de lo lindo para eliminar al mítico Tenerife de Gio Shermadini y Marcelinho Huertas en una semifinal que se resolvió en la última canasta, fallada por Jaime Fernández. Gaby Deck fue el mejor de los blancos, acompañado por Andrés Feliz y Sergio Llull. El mejor de los nuevos fue David Krämer precisamente contra su ex equipo.

Enfrente estará un Valencia reforzado tras su triunfo contra el anfitrión, Unicaja Málaga. Con un Omari Moore actuando de líder, el equipo de Pedro Martínez se impuso a la revelación de la pasada temporada, que contó con el brillo de Sergio de Larrea, la potencia de Matt Costello y el físico de Kameron Taylor.

Real Madrid-Valencia de nuevo en una final

Un Valencia bastante mejorado respecto al de aquella final, pero con la baja sensible de su estrella, Jean Montero, y de otros de sus referentes como Xabi López-Arostegui, Brancou Badio y Yankuba Sima. Por el lado madridista, Scariolo viene avisando de las carencias de la plantilla a estas alturas y lo manifestó descartando a Gabriele Procida y Trey Lyles.

Por suerte ya no hay lesionados, salvo que se confirme lo de Theo Maledon, que pidió el cambio ante el Tenerife se fue a vestuarios tras jugar apenas dos minutos. Scariolo planteará un encuentro radicalmente distinto al de este sábado, contra un equipo que sí opta por correr y que también está en proceso de adaptación por la llegada de varias caras nuevas.

El precedente reciente de este enfrentamiento es la final de ACB, en la que el Real Madrid se impuso por la vía directa para ganar su Liga número 38. No hubo color en el primer partido en el Movistar Arena y el segundo se resolvió a favor de los blancos prórroga mediante. En el tercero el Valencia salió bien, pero se deshizo ante el ímpetu de un conjunto merengue que llegó al último mes de temporada en su estado óptimo de forma.