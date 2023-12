El Real Madrid pasa el rodillo contra Partizan y es más líder de la Euroliga

El Real Madrid sigue imparable en la Euroliga, sumó su decimoquinta victoria en la competición (91-75) y es más líder tras la derrota de la Virtus Bolonia en Valencia. Esta vez, la víctima, fue el Partizan de Belgrado que regresaba a la capital de España tras la batalla campal que se vivió el año pasado en el partido de cuartos de final. Los de Chus Mateo no dieron opción a los de Obradovic y tomaron el mando del partido desde el inicio con el Chacho Rodríguez al timón del navío blanco.

El encuentro estaba marcado por lo sucedido el año pasado en el segundo partido de la eliminatoria. Aquel día estuvo marcado por los puñetazos, las llaves de artes marciales y los golpes entre ambos equipos que acabaron con sanciones para Guerschon Yabusele (5 partidos), Kevin Punter (2), Gaby Deck (1) y Mathias Lessort (1). Además, multaron a cada conjunto con 50.000 euros por «la conducta antideportiva que evitó la conclusión normal del partido según el artículo 29.1 a) del Código de Disciplina de la Euroliga».

No es la primera vez que Partizan visitaba el WiZink, ya que volvieron para disputar el quinto partido de la eliminatoria que cayó del lado del Real Madrid por 98-94. No obstante, el partido estaba ‘amenazado’ por la llegada masiva de los hinchas serbios que venían de liarla en Valencia. Pero el partido transcurrió con total normalidad. Los ultras de Partizan se situaron en la zona visitante y aunque se hicieron notar fue solo por los cánticos animando a su equipo.

En el parqué mandaba el Real Madrid. El Chacho dirigía y Musa ponía los puntos. Un parcial de 12-2 en los compases finales del primer cuarto favorable a los locales puso la máxima del partido hasta ese momento (+10) con un 24-14. Los de Obradovic reaccionaron y consiguieron dejar el parcial del primer cuarto en 26-19 para el líder de la Euroliga, solo siete de diferencia.

Pero el vigente campeón de Europa no soltó el pie del acelerador en el segundo cuarto y continuó con su progresión. Un triple de Llull a poco más de siete minutos para la conclusión del segundo periodo ponía la máxima del encuentro para el Real Madrid, con un +17 (38-21). Los pupilos de Chus Mateo estaban cerrando muy bien el rebote defensivo, impidiendo así que Partizan tuviera segundas oportunidades.

Al descanso, el resultado, era de 48-36, +12 para el cuadro madridista. Las 7 asistencias del Chacho y los 16 puntos de Dzanan Musa fueron claves para ampliar su ventaja y llevarse también el segundo parcial por 22-17. Obradovic no encontraba la manera de frenar al líder y hacerles daño en ataque. La conexión Chacho-Poirier hizo mucho daño al conjunto balcánico.

El Real Madrid pisa el acelerador

El Real Madrid salió más fuerte todavía a la vuelta de vestuarios y le metió una marcha más al encuentro para aumentar todavía más su renta. Los blancos encarrilaban el partido con un parcial de 16-2 en cuestión de cuatro minutos para poner el +25 a falta de poco menos de cuatro minutos (69-44) para el final. Musa seguía al frente de la anotación con solo un tiro fallado en todo el duelo.

El WiZink Center era una auténtica fiesta. No era un partido fácil porque Partizan es uno de los equipos más en forma de la Euroliga. Pero a este Real Madrid no hay quién lo pare. El Chacho puso la calma y manejó los tempos del partido como quiso. Aunque no anotó, el base canario fue clave en la victoria aplastante de su equipo. Su conexión con Poirier desesperó al cuadro serbio.

Zeljko, que acostumbra a moverse bastante por la zona de banquillos y a estar poco tiempo sentando, pasó más tiempo sentado que de pie fruto de la impotencia. El técnico serbio no sabía qué hacer ni dónde meterse ante la paliza que les estaba metiendo el Real Madrid. Partizan logró reaccionar y reducir un poco la ventaja, pero los blancos volvieron a pisar el acelerador otra vez en los compases finales para volver a poner la máxima.

Sin noticias de Punter

El resultado al final del tercer periodo era de 76-51 para el cuadro local tras un parcial de 28-15. El choque entraba en los últimos 10 minutos completamente decidido. La salida en tromba del líder en el segundo tiempo fue decisiva para terminar de decantar la balanza en favor del equipo de Chus Mateo; mientras Partizan seguía sin encontrar a su estrella, Kevin Punter.

El último cuarto, ya con todo decidido, los serbios apretaron para reducir distancias y que el marcador final no fuera más abultado todavía. El técnico madridista también aprovechó para hacer rotaciones y dar más minutos a los jugadores menos habituales.

Además de Musa (23 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias para 27 de valoración), cabe destacar también las actuaciones de Hezonja (14 puntos, 3 rebotes y 15 de valoración) y Poirier (14 puntos y 1 rebote para 17 de valoración). El Madrid supo neutralizar a un Punter que terminó con solo 4 puntos. El máximo anotador de los serbios fue Bruno Caboclo con 18 puntos.