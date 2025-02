La promesa de Garuba a OKDIARIO: «Si ganamos la Copa me corto la barba y si gano el MVP me tiño»

Usman Garuba aceptó el reto en su entrevista con este periódico y realizó dos promesas. La primera, en el caso de que el Real Madrid gane esta Copa del Rey de baloncesto 2025 que se disputa en Las Palmas, es cortarse la barba, y la segunda, si se lleva el premio a mejor jugador del torneo, es teñirse el pelo.

«No me hagáis esto», bromea Garuba al ser preguntado por esa promesa. Tras unos segundos pensándoselo, el ala-pívot madridista se atreve con lo siguiente: «Bueno venga, si ganamos la Copa me corto la barba». Pero este periódico dobló la apuesta y poniendo el ejemplo del año pasado de Vincent Poirier, quien para muchos mereció el MVP y no Facundo Campazzo, el español dio un paso más allá.

«Si por lo que sea gano el MVP me tiño el pelo», promete. En un aspecto más realista, Garuba se mostró muy sincero acerca de cómo esta Copa le puede ayudar en su progresión en la temporada de su regreso al Real Madrid, marcada por una lesión en la pierna que le impidió jugar con normalidad hasta inicios del pasado mes de diciembre.

«La afronto con más madurez que las dos anteriores. Ha pasado ya tiempo. Creo que vamos a hacer una buena Copa. Esperemos llevarnos el título y competiremos para eso», repasa. «Es una oportunidad, pero no quiero obsesionarme con hacerlo todo bien. Sé que va a ser lento, soy consciente de ello, lo soy desde el momento que vine. Sé que lo haré bien, pero también sé que será poco a poco. No será todo de golpe y cuando las buenas actuaciones vengan seguidas estaré listo para ello», asegura Garuba.

El nuevo rol de Garuba

Además, confiesa sentirse bien en su nuevo rol fuera de la pintura: «A gusto. Después de muchos años sin jugar en esa posición no diría que estoy adaptado del todo, pero al final como jugador profesional y del Madrid nos tenemos que adaptar a todo. Si todos estuviéramos como queremos, sería muy fácil. Son cosas que pasan y tengo que adaptarme a ello. Reconvertirme por así decirlo. Para eso estoy trabajando, currando, viendo detalles y luchando por ello».