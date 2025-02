Dzanan Musa está listo para jugar la Copa del Rey de baloncesto 2025. De hecho, si Chus Mateo le necesita para el debut ante el Manresa, no dudará en darle minutos. Recordemos que el alero bosnio sufrió una torcedura del mismo tobillo de su lesión anterior la pasada semana en Estambul durante el partido contra el Anadolu Efes y se perdió los dos siguientes (Fenerbahce y Força Lleida).

Él mismo dejó caer en sus redes sociales que estará presente no sólo en el viaje de la expedición blanca a Las Palmas, sino también sobre el parqué del Gran Canaria Arena desde este mismo viernes, cuando el Real Madrid se estrena contra el Manresa para defender la corona que se puso en la cabeza el año pasado en Málaga. Además, en el entrenamiento previo al viaje a la isla se entrenó junto al resto de sus compañeros.

«Afrontamos los cuartos de final ante un equipo que está jugando muy bien, con mucha valentía. Sabemos lo difícil que va a ser este primer partido y debemos pensar que es una final desde el primer minuto. No cuento con Deck, pero sí con Musa y Serge Ibaka», confirmó Chus Mateo.

Chus Mateo se llevó a todos. Sí, también a Musa y Gaby Deck, que llegan entre algodones a la Copa. Pese a no facilitar el Real Madrid el parte médico del alero bosnio, este no ha disputado ningún minuto en los últimos dos partidos. No jugo el segundo duelo de Euroliga en Estambul ante el Fenerbahce y tampoco lo hizo en Lérida. Aunque él ha asegurado que está listo para jugar el torneo desde el debut ante el Manresa, será su técnico el que decida si darle minutos o no en el Gran Canaria Arena.

Musa se lesionó en el encuentro ante Anadolu Efes, del mismo tobillo que le mantuvo apartado de las canchas casi un mes entre finales de octubre y noviembre. Pese a viajar a la isla junto al resto de sus compañeros para esta importante cita, Chus Mateo será quien decida si arriesgar con el bosnio o no.

Musa está listo y Deck parece descartado

Más complicado lo tiene Deck, que se rompió en una desafortunada jugada en el Clásico del pasado 29 de diciembre. Tras entrar a canasta, el argentino cayó de mala manera, sufriendo una rotura del tendón conjunto de los isquiotibiales a nivel de la cadera izquierda. Ese problema muscular ha impedido volver a jugar a un tipo que ya se perdió la última Final Four de Euroliga por otra acción desgraciada.