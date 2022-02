«Otros equipos tienen a tres o cuatro buenos jugadores, en el Madrid los 15 son buenísimos»

Nigel Williams-Goss tiene el foco sobre su cabeza. El base fue uno de los fichajes estrella del último verano en el Real Madrid y ahora todo el mundo espera que su rendimiento crezca en la previa de la Copa del Rey tras unos meses raros en los que no ha conseguido parecerse al jugador que media Europa codició tras su paso por el Lokomotiv Kuban.

A sus 27 años, el jugador espera encontrar la estabilidad que no ha tenido su carrera en Madrid. La lesión larga duración de Carlos Alocén quizá sea una oportunidad para que Nigel pueda tener más minutos y mostrar su verdadero potencial. El problema, como destaca él, reside en una competencia incesante en la plantilla de Pablo Laso. «Aquí todos son buenísimos», zanja.

PREGUNTA.- ¿Cómo va su aterrizaje en Madrid?

RESPUESTA.- Está siendo bueno. La organización es grande, la ciudad magnífica. Hemos cumplido la primera parte de la temporada y ha sido todo bueno para nosotros. Teníamos que adaptarnos a un nuevo equipo y a una situación, y no tengo queja.

P.- Han tenido problemas esta temporada con las lesiones, el coronavirus, etc. ¿Pueden alcanzar otro nivel?

R.- Para nosotros la Copa del Rey es una gran oportunidad. Es un gran objetivo para nosotros. Por suerte nos hemos podido juntar todos, llevamos un par de días preparándola y estamos entrenando fuerte para conseguirla.

P.- Usted siempre exhibió un carácter duro en su carrera y una muestra de ello es que se quedó un año sin jugar en la Universidad…

R.-Fue muy duro para mí porque me encanta jugar al baloncesto y era la primera vez que dejaba de jugar desde los cinco años, pero aquello me enseño a saber entrenar otros aspectos fuera de la cancha y a mejorar mi cuerpo. Cada día trabajé para mejorar mis habilidades, mi forma de ver el baloncesto y ser un mejor jugador al año siguiente. Obviamente fue algo que me hizo más especial cuando volví a pisar una cancha.

P.- Ha estado jugando en muchos países en Europa como Grecia, Rusia o Serbia. ¿Encontrará la estabilidad en Madrid?

Eso espero. Tengo mujer, hijos, ahora no se trata sólo de mí o de mi carrera. He sido bendecido con una familia y he podido ver gran parte del mundo, pero ahora lo que quiero es estabilidad con mi familia. Esto es baloncesto, es el mundo profesional y nunca sabes lo que el futuro te puede deparar.

P.- ¿Qué diferencia ve entre el Real Madrid y otros clubes de Europa?

Aquí tenemos grandes jugadores y para el Real Madrid es el mejor equipo de Europa. Quizá otros equipos tengan a tres o cuatro buenos jugadores, pero los 15 que hay en el equipo son todos buenísimos. Yo he venido aquí ha ayudar al equipo a ser mejor y para mí es diferente porque en otros equipos a lo mejor jugaban más para mí.

P.- ¿Puede que el Real Madrid sea lo más próximo que haya en Europa a una organización NBA?

R.- No he jugado para todos los equipos de Europa, pero es una organización increíble, con unos jugadores top y unas de las mejores instalaciones que he visto. No puedo hablar de otros clubes europeos.

P.- ¿Cuándo será el momento en el Nigel Williams-Goss se muestre como lo que dicen los informes técnicos que es un general en la cancha?

R.- Yo no puedo responder a eso ahora mismo porque no lo sé. Este equipo está lleno de grandes jugadores y todos estamos para ayudar. Haré lo que haga falta por este equipo para ganar. Este es un proceso de aprendizaje con los compañeros y los entrenadores y al final el objetivo final es ganar. Haré lo que me pidan: defender, anotar, asistir… He venido para esto.

P.- Pero ha habido muchos jugadores que jugaron en su posición que despegaron en el Real Madrid como Campazzo, Doncic, Llull o Sergio Rodríguez…

R.- Tengo muchas expectativas y objetivos altos de ser el mejor jugador posible que pueda, pero tengo que tener fe y dar lo mejor de mi mismo. No sé lo que tiene pensado este juego para mí. Trabajo lo más duro que puedo cada día para ser mejor y ayudar.

P.- ¿Qué le parece como entrenador Pablo Laso?

R.- Cada entrenador tiene su propio estilo y lo que hace diferente a Pablo es que es un entrenador que hace cosas diferentes al resto. Los resultados hablan por si solos y siento que estoy creciendo con él. Estoy aprendiendo una nueva filosofía y está siendo bueno para mí.

P.- ¿Qué les pasa cuando juegan contra el Barcelona? ¿Tienen psicosis o hay algo de mala suerte?

R.- No creo que nuestros resultados contra ellos sean una cuestión de suerte. El baloncesto tiene muchos más aspectos como la táctica, el aspecto mental y el hacer las cosas bien o mal. En los últimos dos partidos contra ellos creo que no lo hicimos nada bien. Lo bueno es que tenemos muchas más oportunidades de jugar contra el Barça a lo largo de la temporada y creo que podremos arreglar los errores que cometimos en el pasado.

P.- ¿Puede ser un buen momento para una revancha esta Copa?

R.- Primero tienes que tener cuidado con primer partido. Aquí en la Copa hay equipos que son capaces de ganarte en cualquier momento y no me fío. Ojalá podamos jugar con ellos el domingo, pero lo primero es estar listos para el jueves.

P.- ¿Le gustan este tipo de torneos que se pueden parecer a los de las universidades americanas?

R.- Los partidos con eliminación de por medio son siempre más competitivos y me encanta jugarlos. Ya jugué la Copa en Serbia y me pareció brutal el ambiente y la intensidad que allí viví. Este tipo de torneos son una maravilla para mí y los aficionados. Ahora quiero mi primera Copa del Rey.

P.- ¿Podría tomar nota la Euroliga de esto con la cantidad de partidos que hay ahora?

R.- A ver la Final Four de la Euroliga tiene este concepto de todo o nada y atrae mucha atención estilo Superbowl en América. A un partido cualquier cosa puede ocurrir y creo que debe haber más torneos así para crear más atracción entre los aficionados.