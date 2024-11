El Olimpia Milan barre a un Real Madrid que ya preocupa

El Olimpia Milan barrió al Real Madrid en el Unipol Forum, el séptimo pabellón en el que cae el subcampeón de Europa esta temporada. Los de Chus Mateo siguen sin conocer la victoria fuera de casa en la Euroliga y con esta derrota en el partido de la jornada 8 la dinámica ya es preocupante. A los italianos les valió con dos grandes actuaciones de Neno Dimitrijevic (máximo anotador con 22 puntos) y Zach Leday (17 y ocho rebotes).

Tercer encuentro perdido de los cuatro que ha enlazado el Real Madrid fuera de casa, el cual les deja una situación alarmante en la tabla de la Euroliga. Los de Chus Mateo no levantan cabeza y la obligación de ganar los dos siguientes partidos en su fortín es máxima (Virtus Bolonia el próximo martes y Anadolu Efes el jueves). La vuelta a casa es ahora más que necesaria para los blancos.

El Real Madrid, pese a haber conseguido sobreponerse de su talón de Aquiles con la victoria del domingo en Murcia, le tocaba remangarse en un territorio complicado para salir del bache europeo en el que estaba sumido por sus carencias lejos del WiZink Center. Ese 3-4 hacía mella, al igual que el estar un peldaño por debajo de las diez posiciones que dan acceso a la siguiente ronda, por lo que ganar en Milán era la única opción para los de Chus Mateo.

Para afrontar la misión, el entrenador madridista recuperaba dos efectivos con Xavier Rathan-Mayes e Serge Ibaka (máximo anotador de los blancos con 13 puntos junto a Mario Hezonja). Ellos y el resto de jugadores disponibles se iban a medir a un Olimpia con varias caras conocidas, las que más las de Fabien Causeur y Nikola Mirotic. No comenzó bien el Real Madrid encajando un 24-16 en el primer cuarto del que se intentó recomponer en un segundo parcial en el que aligeró diferencias mientras esperaba al homenaje de su leyenda Sergio Rodríguez.

No llegó a lograr el Real Madrid reducir la distancia en una segunda parte de la que no salió vencedor en ninguno de sus parciales. Igualó fuerzas en el tercero, pero nuevamente sucumbió en un cuarto que ya es su némesis. Hezonja y Gaby Deck sostuvieron a los blancos, pero no hubo reacción y volvían a perder lejos de Goya.

El Olimpia supera al Real Madrid

Los de Ettore Messina apretaron más y mejor y, tras un arranque dubitativo en general, empezaron a abrir brecha. Fue un ex de los blancos como Causeur quien, con cinco puntos seguidos, inició la escapada de los locales. Desde el triple, con Armoni Brooks, y en la dirección de Dimitrijevic, el Milan llegó a un alarmante 33-18.

El Real Madrid buscó puntos en Facundo Campazzo, quien no empezó de inicio, Deck e Ibaka para paliar las malas sensaciones, pero no sacaron provecho de Walter Tavares, a priori sin rival por la plaga de lesiones de los italianos en la posición de pívot. La defensa visitante creció algo antes del descanso, aunque la que destacó fue solo la de Eli Ndiaye sobre un Mirotic muy poco participativo. Dimitrijevic mantuvo algo de colchón local.

La reanudación confirmó los problemas de faltas de Tavares y trajo una defensa individual en los visitantes, con Rathan-Mayes aumentando la intensidad. Mirotic siguió bien rodeado, con un zarpazo incluso de Campazzo que le dejó varios minutos fuera de juego por sangre en la cara, pero Dimitrijevic siguió a lo suyo y, sin una reacción notable de los de Mateo, el golpe definitivo del Milán llegó en el último cuarto.

Con un parcial de 16-3 en cinco minutos, los de Messina, bajo lupa en Italia, encarrilaron su segunda victoria seguida para enganchar a los blancos en la tabla. El Real Madrid, más de 20 puntos abajo, se acercó pese a un ocho de 29 en triples y una clara falta de conexión. El 11 veces campeón de Europa sigue en horas bajas buscando acomodar nuevos jugadores y olvidar a los que se fueron.