Oficial: Andrés Feliz, nuevo jugador del Real Madrid

El Real Madrid ha anunciado este miércoles que ha pagado los 500.000 euros de la cláusula de rescisión del base Andrés Feliz al Joventut de Badalona, que ficha para las próximas tres temporadas. Feliz, con un acuerdo cerrado con el conjunto que entrena Chus Mateo desde hace semanas, promedió en la pasada temporada con la Penya 15 puntos, 4,3 rebotes y 4,3 asistencias en 27 minutos de juego.

Llegó a Badalona hace tres años procedente de LEB Plata y se marcha al Real Madrid tras disputar 165 partidos oficiales con los catalanes. «Es una gran oportunidad para mí y para mi familia. Fue una gran sorpresa. Es un paso importante en mi carrera y una gran oportunidad. Llego a un gran club, que tiene mucho valor y quiero tener la experiencia de jugar para su gente y sentirme uno más», dijo el nuevo jugador del Real Madrid.

Andrés Feliz añadió que quiere «tratar de ayudar al equipo a ganar. Me siento identificado con eso porque soy un ganador y me gusta ganar. El Real Madrid compite alto, a todos los niveles, y eso es lo que busco en mi carrera: escalar al más alto nivel que pueda llegar. Estoy aquí para ayudar al equipo y para aportar. Estoy preparado para saltar ya a la pista».

Feliz, de 26 años y 186 cm de estatura, que se encuentra actualmente el Preolímpico con su selección para conseguir el billete para París 2024, remarcó que tiene muchas ganas de jugar la Euroliga porque es la competición «más grande de Europa y una de las mejores del mundo» y mandó un mensaje a la afición blanca. «Me gustaría sentir a la afición y ver cómo vibra por el equipo. Quiero sentir esa sensación jugando como local», señaló.

Feliz desvela sus virtudes

Sobre sus virtudes, Feliz señaló que «puedo aportar un poco de todo: defensa, ataque… soy un base agresivo y creador para mis compañeros. En defensa también soy agresivo, puedo rebotear y hacer muchas cosas». Su objetivo no es otro que «ayudar al equipo en todo lo que pueda, aunque este equipo siempre está arriba, y ganar, que es lo que más me gusta. Me acomodo a lo que necesite el equipo. Lo que quiero es ganar al más alto nivel».

El nuevo director de juego del conjunto madridista soñaba con jugar la Euroliga, «la competición más grande de Europa y una de las mejores del mundo. Tiene mucho nivel y me siento con las ganas de dar ese paso». Sobre el vestuario, Feliz destacó lo siguiente: «Es impresionante. En mi carrera me gustaría seguir ese camino y ahora empiezo desde cero, pero estoy preparado».

El Joventut, por su parte, agradeció «su profesionalidad y compromiso con el equipo en todo momento» y le deseó suerte en su nueva etapa profesional. El club ya tiene cerrado el fichaje del que será su sustituto, el estadounidense Devon Dotson, según explicaron a EFE fuentes del club badalonés.

Feliz fue elegido mejor jugador internacional de la liga en la V Gala del Baloncesto Español organizada en junio por la Federación Española de Baloncesto (FEB) y también recibió el galardón a la mejor canasta de la temporada por un tiro desde más allá del centro del campo que supuso la victoria de su equipo ante el Surne Bilbao.