Micic continúa en Efes y completa el megaproyecto que hace temblar a Madrid y Barça

Vasilje Micic continúa en Europa como uno de los grandes nombres del continente y gran estrella del megaproyecto de Anadolu Efes, doble campeón de la Euroliga que ha reforzado sus filas para dar aún más miedo de cara a la próxima temporada. Con la confirmación del serbio, que vuelve a aparcar su aventura NBA para continuar en Estambul, Efes completa un quinteto de ensueño que hace temblar al Real Madrid y al Barcelona, los dos principales candidatos españoles para la máxima competición continental por clubes.

Misko Raznatovic, representante de Micic, anunció en la tarde-noche del miércoles la continuidad de su pupilo en Anadolu Efes. «Vasilije Micic, doble MVP consecutivo de la Final Four de la Euroliga, jugará la próxima temporada en el Anadolu Efes», escribía el agente, confirmando una noticia que revoluciona el mercado europeo, ya que por semanas se dio por hecho su salto a la NBA, donde los Oklahoma City Thunder tienen sus derechos.

Micic es, junto a Shane Larkin, el pilar sobre el que se sostiene un Efes que este año, además, será más peligroso que nunca por dentro. A la continuidad de sus dos generadores exteriores, probablemente los mejores que hay en Europa –Larkin sonó para el Madrid pero acabó renovando–, hay que sumarle los fichajes de Will Clyburn, alero absolutamente top y que hasta la pasada temporada era la estrella del CSKA de Moscú, y Ante Zizic, pívot ex de Maccabi con pasado NBA y que el Real Madrid llegó a tener atado hace dos temporadas. Junto a ellos, otro fichaje de plenas garantías como Achille Polonara, ex Baskonia y Fenerbahce, completa el cinco de estrellas del campeón.

Números de estrella

Los números de Vasilje Micic en la pasada temporada dejan entrever un impacto que va, si cabe, más allá de ellos. Sus 18,2 puntos de media le llevaron a ser el máximo anotador de la Euroliga la pasada campaña, lo que unido a sus 2,7 rebotes y 4,2 asistencias le hacían merecedor de la candidatura a MVP que se acabaría llevando, en la fase regular, Nikola Mirotic por los mejores números del Barcelona. Sin embargo, en la Final Four, Micic volvió a ser un arma de destrucción masiva y llevaría a Efes a su segundo título seguido, con doble MVP de la Final Four por el camino. Ahora, tiene el objetivo de completar el triplete y amargar el asalto al Real Madrid y el Barcelona. Para eso se ha quedado.