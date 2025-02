Límite 48 horas: el Real Madrid a la caza de un base antes de que cierre el mercado de la Euroliga

El Real Madrid tiene límite 48 horas para inscribir a cualquier jugador en la Euroliga. El límite para introducir en la competición a nuevos fichajes o canteranos finaliza este jueves a las 18:00 horas, coincidiendo con el comienzo de la jornada 27 de la fase regular. Por tanto, el club blanco, que medita la incorporación de un base por la aún no anunciada salida de Dennis Smith Jr, corre a contrarreloj para encontrar ese director de juego que ofrezca descanso a Facundo Campazzo y que meta presión y dé competencia a Andrés Feliz.

Además, el Real Madrid se encuentra con los mismos apuros si ese jugador a fichar milita actualmente en algún equipo de ACB, pues tan sólo un día más tarde cierra el mercado entre equipos que componen el campeonato doméstico. Así, parece prácticamente imposible que los blancos o el Barcelona se lleven el gato al agua con David Kramer antes del verano. Eso sí, una vez concluya la temporada la batalla está servida.

Por lo tanto, la única variante factible a día de hoy, cuando el Real Madrid tiene que decidir si lanzarse a por ese base que supla la baja de Smith Jr, parece la de Patrick Beverley, ese jugador polémico que ha incendiado varios vestuarios en la NBA. Aunque personalmente es el prototipo que menos le conviene a los de Chus Mateo en estos momentos, también es el que deportivamente más interesa, debido a que viene rodado tras desvincularse del Hapoel Tel Aviv por una pelea con Dimitrios Itoudis.

Todo ello mientras los blancos preparan el crucial Clásico de Euroliga, que arranca una vez ya acabado el plazo para inscribir fichajes que no pertenezcan a equipos de la Liga europea (20:45 horas). El Real Madrid se la juega en cada uno de los ocho partidos que le restan a la fase regular y el primero de estos será contra el Barça, que también llega herido por el batacazo en los cuartos de final de la Copa del Rey, pero con menos apuros clasificatorios para meterse en el play off, o play in.

Las ocho ‘finales’ del Real Madrid en la Euroliga

El Real Madrid afronta la primera de estas ocho batallas con más de semana y media de descanso después de la derrota en la final copera frente a Unicaja Málaga. Pero el calendario se complica y tras el Clásico en el Movistar Arena tocará varias visitas al dentista en busca de las diez primeras plazas. Los encuentros a domicilio contra equipos de la dureza e historia de Panathinaikos, vigente campeón, Estrella Roja o Partizán se antojan como auténticas finales.

El equipo madridista ocupa la undécima posición y está a una victoria del Olimpia Milano (10º). En estos ocho partidos se medirá a siete de los diez equipos que ahora mismo no serían eliminados. Además de las salidas citadas y el duelo contra el Barça, al Real Madrid le tocará recibir a equipos de la talla del Bayern de Múnich, el París, revelación del torneo, o el propio club italiano que actualmente le borra del play in.