Las imágenes de la polémica: ¿Se dejó perder Efes para evitar al Real Madrid?

El Real Madrid, después de la debacle ante el Bayern de Munich, sigue esperando rival para los cuartos de final de la Euroliga. Los blancos, de haber ganado, habrían asegurado la segunda posición y un cruce favorable con el Monaco. Sin embargo, ahora serán Maccabi o Anadolu Efes los que se enfrentarán a un equipo en crisis, aunque los turcos no parecen muy por la labor de querer medirse al equipo dirigido por Pablo Laso, pese a su mal momento.

La gran sorpresa de la jornada del viernes saltaba con la remontada del Bayern en el Wizink Center pero, paralelamente, en Belgrado, el Estrella Roja se llevaba el partido ante el Efes pese a la mínima ventaja con la que contaban los turcos en el luminoso en los minutos finales. Por entonces ya se conocía el resultado del Real Madrid y el potencial enfrentamiento entre ambos en caso de victoria y, con mayor o menor rango de sorpresa, Efes acabó cayendo derrotado.

Las imágenes de los últimos minutos dejan entrever relajación defensiva y ofensiva por parte de los pupilos de Ataman, que encajaron un parcial negativo en este tramo clave y que resultó determinante para la derrota ante un equipo ya eliminado de los Playoffs. Las defensas de los jugadores de Efes no se corresponden a las de un equipo que se está jugando su posición en el cuadro de cuartos de final, y sí a las del que prefiere una derrota a tiempo para evitar a un rival concreto, en este caso el Real Madrid.

Did Anadolu Efes purposely lose in Belgrade against Crvena Zvezda last night to avoid Real Madrid in the playoffs? 🤔

Real Madrid’s loss against Bayern Munich came with a few minutes on the clock in Belgrade. pic.twitter.com/Qd5nd4LVyT

— Dionysis Aravantinos (@AravantinosDA) April 9, 2022