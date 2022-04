Laso lo confirma: «Thompkins y Heurtel no volverán con el equipo, es decisión mía»

Pablo Laso compareció ante los medios de comunicación en una rueda de prensa en la que la previa del Clásico de este domingo (18:30 horas) ante el Barcelona, era lo de menos. La debacle ante el Bayern de Munich y la noticia del adiós en calidad de apartados de Thomas Heurtel y Trey Thompkins copaban la información. Y el técnico madridista, como acostumbra, dio la cara.

«Lo de Heurtel y Trey es decisión mía. Mi obligación como entrenador es identificar el problema. Los dos jugadores ya no entrenan con el equipo y es una decisión técnica», afirmaba Laso, reconociendo la autoría de la decisión como propia y confirmando oficialmente que no volverán a vestir la elástica madridista. «La decisión sobre Thompkins y Heurtel de no volver con el equipo es definitiva», añadiría, a continuación, dejando un recado a ambos. «El equipo siempre está por encima de las personas».

Pese a la mala racha que atraviesa el equipo, la peor desde su llegada en 2011, Pablo Laso confía en los jugadores que quedan para el tramo clave de la temporada. «Tengo plena confianza en el resto, bastantes problemas tengo con el equipo. Considero que los 13 jugadores restantes pueden sacar lo mejor de ellos de aquí al final de temporada y vamos a ser el equipo que queremos ser».

Acudir al mercado, por ende, no es una opción a día de hoy para el técnico, que tirará de lo que tiene para acabar una campaña en la que es necesario un cambio de rumbo inmediato. «No vamos a fichar a nadie de manera inmediata, tengo muy bien cubierto el puesto de base», relataba el técnico. «El club siempre está abierto a mirar el mercado dentro de los límites normativos. Si ficháramos a alguien mañana, no podría jugar el Playoff de la Euroliga», añadía, como argumentación.

«Espero la mejor versión de mi equipo ante el Barça, le respetamos muchísimo», completó en referencia a lo que pueda dar el equipo en el Clásico de Liga Endesa, un partido que ha pasado a segundo plano debido a lo sucedido ante el Bayern en la última jornada de la fase regular de la Euroliga.