Hezonja: «Soy un poco antisocial»

Mario Hezonja estuvo presente en el homenaje que se llevó a cabo este jueves a Drazen Petrovic, leyenda del Real Madrid y del baloncesto mundial fallecido en 1993, que tuvo lugar en el Zagreb Arena con la disputa de un partido entre la selección de Croacia y un combinado de jugadores europeos. El jugador croata aprovechó para llevar a cabo una entrevista y realizar unas declaraciones un tanto extrañas en torno a su futuro después de firmar la renovación con el club blanco este mismo verano.

«No tengo palabras para describir a un gran jugador (Petrovic), allá donde iba dejaba una huella enorme. Dejó la huella más grande de la historia de todos nuestros jugadores. Para mí fue un honor representar a la selección croata como capitán en un partido tan importante», destacó Hezonja después de celebrarse el encuentro conmemorativo para recordar al mito balcánico.

Durante el partido hubo un momento especial con el homenaje que hizo el Real Madrid a Petrovic. Fue en un tiempo muerto en el segundo cuarto. Herreros y Felipe Reyes salieron al centro de la cancha y entregaron a Asa Petrovic, hermano del mítico jugador madridista, una placa conmemorativa y una camiseta del equipo con el nombre y el número 5 que llevaba Petrovic en el Madrid. Les acompañó Luka Doncic, otra de las leyendas del club presente en el homenaje, y Villalobos, excompañero suyo en la temporada que jugó en nuestro equipo.

Fue precisamente este verano cuando Hezonja, después de ganar la Liga con el Real Madrid, sonaba para fichar por el Barcelona. Muchas fuentes apuntaban a que el croata regresaría al conjunto azulgrana y al máximo rival de los blancos. Pero finalmente acabó renovando hasta el verano de 2029. Pero el croata no sólo sonó para el Barça, sino para el Panathinaikos o Partizán.

Y en una entrevista para Telegraf habló precisamente de ello dejando unas declaraciones un tanto ambiguas: «¿Cómo puedo responder eso ahora?», decía tras una pregunta sobre el Partizán. «Me veo allí y no me veo. Son preguntas difíciles y respuestas difíciles, pero les agradezco tanto como sea posible. Soy un poco antisocial, pero nunca en mi vida he hablado con alguien por teléfono móvil».

Hezonja se rinde a Obradovic

«Lo he disfrutado tanto como cuando hablé con Željko Obradović. Es algo increíble que un hombre esté tan relajado y sea como si estuviera hecho de oro. Lo mucho que ganó y lo que hizo por nuestro baloncesto europeo, se lo agradezco de corazón no sólo por este verano, sino por todo, ya que siempre estuvo disponible para mí, supo abrazarme y decirme cosas que es lo que un jugador necesita escuchar de un gran entrenador. Gracias a él», dijo por sorpresa Hezonja.

Y es que, recordemos, Hezonja renovó este verano hasta 2029 con el Real Madrid y con estas palabras no parece que se vaya a quedar en el conjunto blanco cinco años más. El croata se deshizo en elogios hacia Obradovic y reconoció que se ve en el Partizán, equipo que hizo mucha fuerza por ficharle este mismo verano.