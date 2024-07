El comentado mensaje de Rudy Fernández a Hezonja tras su renovación: «La turra que has dado»

Mario Hezonja ha celebrado su renovación con el Real Madrid y Rudy Fernández le ha contestado con un zasca antológico. El club blanco puso fin al culebrón el pasado martes tras anunciar la continuidad del alero croata por cinco temporadas, hasta 2029. Han sido muchos meses de rumores sobre su futuro, sobre si se quedaba o se iba, pero finalmente ha decidido seguir vistiendo la elástica blanca.

24 horas después del anuncio, Hezonja ha reaccionado a la noticia en sus redes sociales y aseguró que está «MUUUUUY FELIZ», a lo que Rudy Fernández le contestó: «La turra que has dado». El croata acompañó su mensaje con el emoji de la cara con estrellas en los ojos y un corazón blanco. Lo cierto es que la turra que ha dado Super Mario ha sido larga, porque han sido muchos meses de runrún sobre su futuro.

De primeras se especuló con la posibilidad de que se fuera al Panathinaikos. Todos los caminos señalaban en esa dirección. El regreso de Hezonja a Grecia parecía hecho. Pero los buenos resultados y que el jugador era feliz en Madrid empezaron a dar pie a los rumores de que continuaría en el Real Madrid. De hecho, tras la conquista de la Liga Endesa, el alero croata dejó entrever que seguiría en club blanco otro año más.

«Sabes cómo soy yo. No quiero hablar de los tres títulos ganados, sino de lo que ha salido mal. Soy así. Soy perfeccionista y quiero ganar todo siempre. Sólo hemos jugado mal un partido y hemos perdido un título, me siento malísimo por esto. Me gustaría devolvérselo a mi gente, a mi club, a la gente, al Real Madrid el próximo año. Me gustaría devolverlo con muchos títulos más. Ojalá eso pase», señaló.

Pocos días después apareció el Barça. Los medios especializados en baloncesto aseguraban que Hezonja lo tenía todo acordado para volver al Barcelona, donde comenzó a dar sus primeros pasos en España de la mano de su filial. Todos aseguraban que el destino del croata sería el Barcelona, que su fichaje estaba cerrado, pero estas declaraciones tras ganar la Liga no sentaron nada bien en el club catalán y se rompió el acuerdo.

Hezonja rompe su silencio

Finalmente, Mario ha decidido apostar por el Real Madrid y firmar un contrato de larga duración: «Estaba tratando de ver lo que había allí para mí y lo que todos decían. Estuve muy involucrado, hablando por mí mismo. Quería devolverle el respeto al Madrid porque fueron a Rusia a buscarme en un momento muy difícil y se decían muchas cosas que no eran ciertas», dijo tras la victoria de Croacia frente a Eslovenia en el Preolímpico (92-108).

Mario Hezonja recalcó que en el Madrid «me recibieron con los brazos abiertos y todos somos como una familia en el vestuario; me aceptaron y creo que tenemos un gran grupo de muchachos y esto es solo el comienzo». Es por eso que el alero ha decidido continuar en la casa blanca a las órdenes de Chus Mateo, en busca de conseguir ese título que se les ha escapado esta temporada.