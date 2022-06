El Real Madrid volvió a salir perjudicado de un partido ante el Barcelona y ya no es noticia. Lo vivido en la noche del miércoles en el Palau no es más que otro capítulo de la lista de decisiones arbitrales contrarias al equipo blanco en un Clásico. La historia reciente de los duelos entre los dos grandes españoles se corresponde, de forma casi ineludible, con errores de los colegiados.

En esta ocasión fue por partida doble, con una falta inexistente de Tavares en los últimos segundos, que permitió a Higgins anotar los tiros libres de la victoria, y anteriormente con un manotazo de Davies a Causeur que acabó con técnica para el bando merengue. El Real Madrid no daba crédito a lo que estaba sucediendo y en los minutos posteriores al encuentro los jugadores no pudieron callar y recriminaron lo sucedido a través de las redes sociales. La indignación también estaba presente en las altas instancias de la sección, donde destacan la reiteración de errores de los colegiados en acciones claves de los Clásicos.

La acción de Tavares fue la decisiva y por ende, la que marcó el resultado final, que podía haber convertido al Madrid –si hubiera ganado la prórroga– en claro dominador de la final con un 0-2 y dos encuentros en casa para proclamarse campeón. Edy no toca a Higgins en la penetración del estadounidense hacia canasta, pero los árbitros consideraron que había falta y dieron dos tiros libres al norteamericano, consumado tirador, que no fallaría.

La falta pitada por Pérez Pizarro es por "empujar" según indica en la parte superior Tavares no empuja pues ni toca el cuerpo de Higgins. Y es imposible q el árbitro vea desde ahi el empujón. Sólo ve a Tavares. Los dos q están bajo canasta no ven ni el roce mínimo en el brazo pic.twitter.com/7AnL8HZFsk — David Manzano (@dmanzano1971) June 15, 2022

Sin embargo, escuece especialmente una acción previa, que acabó con técnica para el Real Madrid después de que el árbitro principal, el veterano Emilio Pérez Pizarro, no considerara falta de Brandon Davies sobre Fabien Causeur pese a que el pívot del Barcelona da un manotazo en el rostro del jugador madridista, apartándole de la acción. El árbitro estaba a pocos metros pero no hizo más que advertir a Causeur, que acabó con técnica en contra.

Esto ha acabado en técnica a Causeur pic.twitter.com/PQYAAk0KZe — Afición Real Madrid (@aficion_Rmadrid) June 15, 2022

Las acciones polémicas que perjudican al Real Madrid en los Clásicos se suceden y en este mismo curso ya se vivió, en el Palau y en encuentro también de Liga Endesa, en este caso de fase regular. El conjunto blanco mostró, de forma airada, su desacuerdo con una acción errónea, una falta inexistente a todas luces de Poirier a Sanli que también, como sucediera en el segundo partido de la final, decidió el resultado del partido, en este caso enviando la decisión a la prórroga.

Primer escándalo final

En otros capítulos de la historia de terror del Real Madrid en los Clásicos, con los árbitros como villanos, hay que retrotraerse a la final de la Copa del Rey 2018 en Gran Canaria, escenario del primer escándalo en contra del Real Madrid en una acción decisiva en la historia reciente de los Clásicos.

Entonces, con el partido apretadísimo, resultado de 90-92 favorable a los culés y un segundo por jugarse, Taylor se imponía en la lucha por el rebote pero Claver, con todo a favor para el sueco de cara a anotar y mandar el partido al tiempo extra, hizo una falta clarísima que impidió la canasta del jugador del Real Madrid. Ninguno de los tres árbitros la vieron y el Barça se proclamó campeón del torneo del K.O. ante la indignación madridista.

El Real Madrid protesta esta última jugada en la que los colegiados no han visto falta. #CopaACB pic.twitter.com/eEDr0LgSlk — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) February 18, 2018

Escándalo y rebote-tapón de Randolph

Un año después, la historia se repetiría con mayor gravedad si cabe. El trío arbitral, de nuevo en una final de Copa y con Madrid y Barça como contendientes, tuvo una actuación nefasta en los minutos finales, perjudicando de forma grave a ambos equipos, especialmente a los blancos. Con el encuentro volcado en busca de la remontada del Madrid, Randolph golpearía en el rostro de Singleton al intentar hacer un tapón que evitara la canasta fácil del norteamericano.

La otra acción que pudo decidir el partido. #CopaACB pic.twitter.com/OLbXy30qQV — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) February 17, 2019

Falta clara no señalada, pero que quedó en un nivel menor de gravedad en comparación con la acción final, con el Real Madrid un punto por delante tras una remontada imposible –y ayudada por la falta no señalada– y cuatro segundos por jugarse. El Barça miraría a Tomic, quien se jugaría la acción decisiva con escaso acierto, golpeando su lanzamiento en el aro y cayendo el rebote en Randolph, que se lo encontró tras saltar a por el tapón. Era final del partido y victoria del Madrid pero los árbitros, que incluso acudieron al instant replay para revisar la acción, se mantuvieron en sus trece y le dieron el título al Barcelona al considerar tapón ilegal.

Ley de la ventaja en el Clásico de ida

En la presente temporada, en el Clásico de ida de la fase regular de Liga Endesa, los colegiados volvieron a fallar en contra del Real Madrid en un momento clave y con un error de manual. Uno de los árbitros, Alfonso Olivares, afirmó al principal, Benjamín Sánchez, los motivos por los que no había señalado una clara falta de Hanga que podría incluso haberse señalado como antideportiva. El árbitro deslizó que la jugada había continuado, dejando una ley de la ventaja que no existe como tal en baloncesto. «Vale, si me decís eso, me habré equivocado yo», reconocía Olivares tras la valoración de sus compañeros.