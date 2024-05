La doble maldición que perseguirá al Real Madrid en la final

El Real Madrid se enfrenta a Panathinaikos este domingo a las 20:00 horas en la final de la Euroliga. Los de Chus Mateo afrontan el reto de llevarse la Duodécima a España con una ambición máxima, pero también se tendrán que someter a dos maldiciones que le perseguirán por el Uber Arena de Berlín. Una la comparte con otros tantos equipos que no han sido capaces de defender su condición de líder en la fase regular para proclamarse campeones y otra le acompaña desde hace 56 años.

Por partes, el Real Madrid se tendrá que enfrentar a una maldición que ha impedido el triunfo de los últimos siete líderes de la temporada regular. Desde que se implantó el formato de grupo único en 2016, el liderato nunca se ha traducido en campeonato. La última vez que los blancos fueron primeros fue en 2017. Ese año se la acabaron pegando quedando cuartos en la Final Four de Estambul, donde ganó el anfitrión, Fenerbahce.

Al menos tratará de romper este maleficio en un pabellón en el que nunca ha perdido. El Real Madrid ha ganado 11 partidos de 11 en el Uber Arena y este domingo jugará su segunda final en la capital de Alemania después de la de 1980. En este mismo escenario derrotó con autoridad a Olympiacos y pasará del equipo de trabajadores del Pireo al de ricos de Atenas.

En una final inédita, Panathinaikos tendrá en su mano seguir agrandando o no la maldición del Real Madrid con el back to back. Este término inglés es el que se le da en el mundo del baloncesto al equipo que gana dos Copas de Europa consecutivas, algo que los madridistas no logran desde 1968. Más de medio siglo sin prolongar su reinado a un bienio que quieren pintar de blanco entre 2023 y 2024.

Los alicientes del Real Madrid

Están a un paso de ello y de agrandar su palmarés, continuando como el líder supremo en cuanto a títulos. Sin embargo, el Real Madrid sólo ha doblado su corona una vez en la historia, en los años 1967 y 1968. Otros equipos como Maccabi (2004 y 2005), Olympiacos (2012 y 2013) y Anadolu Efes (2021 y 2022) han completado la hazaña este siglo y ahora los de la capital de España quieren recoger el testigo de todos ellos.

«Mi respuesta es fácil, creo que si un equipo puede hacerlo es el Real Madrid», respondía Walter Tavares al ser cuestionado por el asunto de la maldición del líder. Lo que desde luego ya nadie le puede quitar al conjunto blanco es su espectacular fase regular con 27 victorias en 34 partidos, un contundente 3-0 en cuartos de final ante Baskonia y una semifinal impoluta frente a Olympiacos.

Este domingo se espera un infierno griego en el Uber Arena. De los colores rojo y blanco pasará a transformarse en un verde que se dejará la garganta animando a los hombres de Ergin Ataman. El turco, que se puso al frente del millonario proyecto de Panathinaikos al inicio de esta temporada, fue el último entrenador capaz de llevar a su equipo a derrotar al Real Madrid en una final de Euroliga. Fue en 2022, cuando Efes ganó por la mínima a los blancos en Belgrado, en la primera de las tres finales consecutivas que habrán disputado.