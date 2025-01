Chus Mateo: «Hezonja me ha dado un regalo de cumpleaños extraordinario»

Chus Mateo compareció en la rueda de prensa posterior al partidazo de la jornada 23 de la Euroliga entre el Real Madrid y el Baskonia en el que Super Mario Hezonja decidió sobre la bocina con un triplazo descomunal (90-89). El técnico del equipo blanco no quiso decir que el croata sea el «hombre de la temporada», pero sí que lo definió como un «súper clase» en todos los aspectos. El entrenador madridista tuvo un cumpleaños feliz gracias a la gran canasta del balcánico.

«Hemos tenido la suerte de cara y hemos ganado un partido muy importante para nosotros que nos puede hacer ver la clasificación más cercana. Nos da mucho aire ganar así. Hemos perdido partidos por un punto y eso te hace retroceder en confianza. Teníamos el partido para haberlo ganado antes y luego lo tuvimos difícil. Hemos hecho un partido no tan bueno como esperábamos a nivel defensivo. La clave de que Baskonia estuviera hasta el final ha sido el rebote ofensivo. Eso les ha mantenido en el partido. Llevamos 13 victorias, nos quedan 11 partidos y seguimos dando pasos adelante», comenzó valorando el técnico madridista.

«Hemos tenido un poco de suerte porque la jugada era para que Mario saliera de un bloqueo de Edy (Tavares). La idea era dejarle el balón a Dzanan (Musa). Se lo han tocado a Facu (Campazzo), le ha caído de mala manera a Edy , se la dio a Mario y entró en el último segundo. Hay que celebrarlo», añadió.

«Mario es un súper clase, incluido a nivel personal. Es un jugador especial al que tengo mucho cariño. Se hace querer. Arrastra mucho en el vestuario y tiene mucha personalidad. A nivel de jugador es un súper clase. No diría que es el hombre de la temporada. Un día como muchas veces digo luce uno y otras otro. A mí me ha hecho un regalo extraordinario hoy de cumpleaños. No es algo que ea poco habitual con él. Cuando Mario no está están otros. Me alegra mucho porque la afición se ha llevado una alegría», alabó.

Chus Mateo y la figura de Garuba

«Tanto Eli como Mario son muy buenos reboteadores defensivos, aunque hoy no estaban encontrando su mejor versión. Hemos pensado que podía ser una solución usar a Usman (Garuba) al cuatro. Es algo que tácticamente tenemos que utilizar cada vez un poquito más. Tenemos que cerrar mejor el rebote y hoy ha sido un punto negro», añadió Chus Mateo.

«Si eso pasara, cuando lo tengamos y cuando se presente te hablaré de Bruno Fernando. Que yo sepa no hay nada oficial», zanjó sobre el asunto del posible fichaje del angoleño. Y acerca del otro fichaje concluyó con lo siguiente: «Las expectativas son altas con Dennis Smith Jr. Nos va a poder apotar la energía que necesitamos a veces para colocarnos arriba. Nos lo puede llegar a dar. Con paciencia».