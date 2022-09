Chus Mateo: «Estoy ilusionado, pero con una sensación agridulce»

El nuevo entrenador del Real Madrid de baloncesto no ha ocultado las diferentes emociones que le embargan antes de su debut en la Supercopa Endesa. Chus Mateo se siente preparado e ilusionado para iniciar el mayor reto de su carrera, pero al mismo tiempo aún no ha digerido del todo el mal trago que supuso la salida de Pablo Laso, con el que sigue manteniendo contacto. Además, no ha cerrado la puerta al posible retorno de Facundo Campazzo. Estas han sido sus reflexiones en rueda de prensa antes de viajar a Sevilla:

Relación actual con Laso

«Tengo buena relación con Pablo y la voy seguir manteniendo seguro. Hemos seguido hablando, pero son conversaciones personales. Adoro a Pablo como persona y como entrenador. Lo demás queda en el ámbito personal y no lo voy a contar».

Su ascenso

«Acabamos la temporada con el subidón de ganar la Liga, que fue muy bonito, y fue una sorpresa lo que pasó con Pablo. No lo esperábamos. Cuando sucede esta situación, el club decide que no quiere tomar ningún riesgo con la salud de Pablo y me llama. Obviamente tienes que pensarlo. Pero llevo desde los 21 años en este club, como profesional he estado 12 años como ayudante y no puedo decirle no al Real Madrid. Hay que mirar parar adelante y seguir trabajando».

Su situación personal

«Me siento bien, con ganas de afrontar este reto. Sé perfectamente en qué club estoy y conozco la exigencia del Real Madrid desde hace mucho tiempo. Estuve nueve años en la cantera, luego fui ayudante de Sergio Scariolo, de Julio Lamas, de Javier Imbroda, y después estuve ocho años trabajando codo con codo con Pablo. Ahora mismo no está Pablo y hay que mirar hacia adelante. Me toca asumir una responsabilidad importante dentro de un club que ambiciona ganarlo todo. Estoy ilusionado con esta nueva etapa, pero con una sensación agridulce porque Pablo no está este año. Es una persona a la que admiro y quiero como persona y también es un fenómeno como entrenador».

Posible llegada de Campazzo

«Tengo unos jugadores fantásticos y Facundo no es un un jugador nuestro. No sé si en un futuro inmediato o lejano volverá a serlo. Es un jugador extraordinario al que conocemos perfectamente, pero a día de hoy no es jugador del Real Madrid».

Estilo del equipo

«Será un equipo con mucho talento, jugadores de calidad, pero que quiero que corra en el campo y sea capaz de demostrar el talento que tiene sin perder un ápice de lo que es trabajar en el equipo. Hay que conseguir una química buena para que todo el engranaje y conseguir que todos trabajen en pos de un bien común».

Estado de la plantilla

«Viajamos a la Supercopa con 13 jugadores. No estarán los lesionados: Williams-Goss, Abalde, Alocén y Randolph. En Sevilla decidiremos quiénes juegan. Desde que se incorporaron los últimos hemos podido entrenar medianamente bien».

Supercopa Endesa

«Es un torneo muy atractivo para el espectador y para los cuatro equipos participantes. Para todos es una motivación, es el primer título y da tranquilidad si lo ganas. Sinceramente es pronto porque todos los equipos están todavía trabajando, pero motiva de verdad».

Rudy, Yabusele y Poirier

«Mi idea es que los 13 que vamos puedan participar en algún momento. Tienen ritmo de competición, pero no el conocimiento del juego que los otros tienen desde hace 15 ó 20 días. Pero como la idea es mantener el estilo de juego del último año no va a haber ningún problema en su adaptación».