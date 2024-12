Chus Mateo: «En este final de año hemos vuelto a competir como nos gusta»

El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, compareció ante los medios de comunicación y valoró positivamente la victoria de su equipo en el último partido del año, disputado este domingo en el WiZink Center contra el Barcelona en la jornada 13 de la Liga Endesa. El técnico del conjunto blanco le restó «relevancia» a ganar los tres enfrentamientos contra el eterno rival.

«Creo que hemos hecho un partido no brillante, pero sí creo que hemos tenido la capacidad competitiva y la muy buena intención de no dar un balón por perdido. Hemos peleado muy bien defensivamente ante un súper equipo como el Barcelona que ha llegado al final vivo. Hemos tenido la oportunidad de romperlo, pero no hemos tenido la capacidad de entender las dos velocidades», comenzó.

«Muy contento por como defendemos como equipo. La capacidad de regenerarse tras la lesión de Gaby Deck, hemos perdido a un jugador que para nosotros es capital. Hemos reboteado bastante bien, pero cuando los hemos perdido los ofensivos nos han castigado en exceso. Estoy muy satisfecho de este final de año en el que hemos vuelto a competir como nos gusta. No sé si se puede decir en voz alta que hemos vuelto y que nos hemos curado de esa fragilidad mental. Vienen batallas días sí y día a también. A seguir apretando los dientes y por mi parte feliz año a todos. Adiós», acabó su primer análisis bromeando con marcharse de la sala de prensa.

«Hoy estaba el WiZink Center increíble, me encanta verlo así. Me alegra que hayamos ganado porque los niños se pueden llevar una alegría este fin de año. Me hace sentir bien, igual que a los jugadores. Los aficionados son el motor que hace funcionar nuestro equipo muchísimas veces. Han apretado los dientes para que algunos triples del final no entraran», agradeció.

Chus Mateo y el juego del Real Madrid

«Cada Clásico suele ser diferente. No hay la misma historia en ninguno de ellos. Hoy los dos equipos nos hemos empleado a fondo defensivamente. El objetivo era evitar que el equipo contrario sacara a relucir sus mejores jugadores. No es tan importante el hecho de que hayamos ganado los tres partidos contra el Barça de este año. Le doy poca relevancia. Hay que sacar la cabeza y salir de esto. Todos los equipos se preparan. Fijaos como están de apretadas las dos competiciones. Hemos ganado los tres partidos con un margen de diferencia mínimo», afirmó.

«Una lesión fea tras una jugada preciosa. En la caída pensábamos que había sido la rodilla. Esperemos que no, pero aun así tiene un dolor en la parte de detrás del fémur. Es muscular. Ojalá nos digan que no es tan grave como pintan», reveló sobre la lesión de Deck.

«Este calendario no nos va a permitir jugar bien todos los días. Las ligas y las temporadas se hacen así. Hacía mucho tiempo que no se veía algo como el año pasado. Este toca ganar de otra manera. Queremos estar para el momento final listos para ganar», concluyó Chus Mateo.