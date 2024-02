Chus Mateo: «Estar juntos en los momentos difíciles es lo que nos ha dado el título»

El Real Madrid ganó la Copa del Rey en un partido muy ajustado contra el Barcelona por 96-85. Chus Mateo y Facundo Campazzo comparecieron en rueda de prensa tras el triunfo de los blancos en el Martín Carpena y ambos decidieron no responder al Barcelona tras las críticas de entrenadores y jugadores al arbitraje registrado en la Final.

«En mi vida hablé de los árbitros en una rueda de prensa y esta no es una excepción. No va a pasar», dijo Campazzo sobre el asunto. Mientras que Mateo no ofreció muchas más explicaciones, pese a que hubo varias preguntas. «Yo no suelo hablar nunca de árbitros ni cuando me va bien ni mal. Tengo mucho respeto por los entrenadores contrarios. Pienso que ellos se preparan con tanto ahínco como yo y no puedo decir nada sobre lo que han dicho sobre los árbitros», aseveró sobre las polémicas declaraciones de Grimau.

Campazzo dio sus impresiones sobre el partido. «Fue un partido que se definió en detalles. No fue nuestro mejor partido en la Copa, pero hicimos méritos de mejorar sobre la marcha. Hicimos un primer tiempo regular y un segundo tiempo mucho más sólido. Nos refugiamos muy bien en la defensa cooperativa y jugamos para el jugador que estaba encendido en ese momento. Hay detalles mínimos que no aparecen en las estadísticas y que son los que te hacen ganadores», añadió.

Chus Mateo, por su parte, se mostró más reflexivo y quiso apremiar a sus jugadores. «Es una alegría ganar un título y es algo muy muy difícil. Veníamos aquí como favoritos y la gente sabe que este torneo lo gana el equipo que está bien los tres días. El año pasado nos quedamos con la espina de no poder haber peleado por el título y este año gracias al ADN del Real Madrid hemos sido capaces de pelear al máximo. Este partido lo podría haber ganado perfectamente el Barcelona. Hemos entendido por dónde se ganaba el partido y estoy orgulloso de ser el entrenador del Real Madrid. Soy un entrenador afortunado», apuntó.

Campazzo comparte MVP

El base argentino fue designado como MVP de la final, aunque hubo cierta controversia al ser su compañero Vincent Poirier el que más valoración tuvo en el choque. «Comparto el MVP con Vince porque hizo un trabajo muy bueno durante el torneo. Es secundario que me lo hayan dado a mí. Los premios individuales importan poco. Antes de la Copa no teníamos la mejor sensación y juntos lo hemos sacado», indicó el jugador.

Mateo redondeó la idea sobre el pívot francés, quien para muchos fue el MVP en la sombra. «Vince lleva muchos años trabajando y peleando detrás de un gigante como Tavares que es un factor diferencial y que queremos tener con nosotros. Ha esperado su momento y este ha sido hoy. Estoy orgulloso de que este equipo haya permanecido juntos en los momentos difíciles, el talento te da victorias un día, pero no te campeonatos», dijo.

Finalmente, Chus Mateo habló de lo que supone ganar este título después de que el año pasado no lograron el objetivo en Copa del Rey. «Estaba intentando estar tranquilo antes del partido porque el partido merecía tener concentración. Nosotros nos ponemos la presión que nos ponemos porque hay muchas expectativas y este título va por la gente que ha venido a animarnos», zanjó el técnico.