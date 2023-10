Arranca la Euroliga: todos contra el campeón más experimentado

La Euroliga 2023/24 arranca con el Real Madrid defendiendo el heroico título que ganó la temporada pasada en Kaunas y con una competencia que se ha elevado todavía más después otro verano en el que mucho talento procedente de la NBA ha cruzado el charco rumbo al viejo continente. La competición en la que «cada partido cuenta», como reza su eslogan, se presenta más interesante que nunca y con un total de cuatro clubes españoles en el cartel.

La enésima proeza de Sergio Llull en la última final ante el Olympiacos metió en la undécima Copa de Europa en las vitrinas del Real Madrid, la tercera en los últimos ocho años y la primera de Chus Mateo. Mejor inicio imposible en su temporada de estreno como entrenador principal. Ahora toca la más difícil todavía: la reválida.

Y el panorama para esa confirmación pinta ideal para el equipo más laureado en la historia del baloncesto continental, con tres títulos más que el ausente CSKA ruso. Ha mantenido ha todo el bloque ganador de aquella final en Kaunas y además ha sumado la guinda de un viejo conocido que ha vuelto igual que se fue, Facundo Campazzo, MVP de la Supercopa. Y dominando los cielos, como siempre, Edy Tavares en un año importante en clave contractual, ya que sigue sin firmar la renovación y su vínculo expira el próximo verano.

