Los árbitros protegieron a la estrella de Panathinaikos en la final de la Euroliga: «Tened cuidado»

Ha salido a la luz una conversación entre los árbitros de la final de la Euroliga que ha indignado al madridismo. Ilija Belosevic, Mehdu Difallah y Fernando Rocha fueron los encargados de dirigir el encuentro que enfrentó a Real Madrid y Panathinaikos. El arbitraje de este trío arbitral causó una gran polémica, incluso provocaron el enfado de un Chus Mateo que se mostró «confuso con el arbitraje» por las faltas señaladas a sus pupilos.

«Estoy un poco confuso con el arbitraje yo también hoy. Rápido nos pusimos con falta con los grandes, algo que durante el año en Euroliga no nos había pasado tanto», dijo el entrenador del Real Madrid en rueda de prensa después de la final de la Euroliga. Lo más curioso es que Belosevic y Difallah han dirigido los últimos cuatro partidos del Panathinaikos en la presente Euroliga y curiosamente los cuatro encuentros se han saldado con victoria del equipo griego.

Los dos colegiados le han dado suerte al combinado que dirige Ergin Ataman que remontaron un 2-1 en contra en cuartos de final frente a Maccabi para después superar a Fenerbahce en las semifinales de la Final Four, antes de batir al Real Madrid en la final. Ahora, cuando parecía que la polémica empezaba a quedar en un segundo plano, ha salido a la luz una conversación del trío arbitral en el mini descanso del primer cuarto, donde analizan la situación de los dos equipos, especialmente las faltas que lleva la estrella del PAO, Kendrick Nunn.

«Estemos juntos y cuidaos. Tenemos a Nunn con tres faltas», comienza avisando Belosevic, a lo que Rocha responde: «¿Nunn tiene tres?». «Sí», responde Belosevic, y Rocha, con ciertas dudas, le repregunta: «¿Estás seguro?». Difallah entra en escena y contesta al árbitro portugués: «Sí. Ocho puntos, tres faltas».

Los árbitros presumen de su «buen criterio»

Esto es algo que ya ha hecho la Euroliga en varias ocasiones, mostrar cómo se ve el partido desde la cámara de los colegiados, pero en esta ocasión ha causado una gran controversia entre los madridistas. «Eso es todo. Creo que hemos usado el mismo buen criterio. No podemos subirlo», insistió Belosevic y Difallah le ratificó: «No, no podemos subirlo».

Al final, el partido cayó del lado del equipo heleno al que una vez más estos dos colegiados le volvieron a dar suerte. «Con dos faltas mantuvimos a jugadores dentro del campo en la primera parte. Lo de Campazzo fue en un momento de frustración. Son cosas del juego. Hay que saber asumir el no tener la fortuna de no tener a los pívots sin faltas. No quiero decir con ello que me queje de esto, pero sí que es verdad que uno espera que el nivel sea un poco parejo a la hora de utilizar las manos», comentó el técnico del Real Madrid tras el encuentro. Esta conversación aviva todavía más el enfado de los blancos con el trío arbitral.

La conversación

Belosevic: Estemos juntos y cuidaos. Tenemos a Nunn con tres faltas.

Rocha: ¿Nunn tiene tres?

Belosevic: Sí.

Rocha: ¿Estás seguro?

Difallah: Sí. Ocho puntos, tres faltas.

Rocha: Tavares dos, ¿no?

Difallah: Tavares dos.

Belosevic: Eso es todo. Creo que hemos usado el mismo buen criterio. No podemos subirlo.

Difallah: No, no podemos subirlo

Rocha: No olvidéis que tenemos una advertencia por retrasar el partido del Panathinaikos

Difallah: ¿La falta técnica fue al banquillo o al entrenador?

Rocha: Al banquillo