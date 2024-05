Chus Mateo: «Uno espera que el nivel sea parejo a la hora de utilizar las manos»

El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, dio la cara en una rueda de prensa posterior a la derrota más dura de la temporada para su equipo. Los blancos cayeron (80-95) en la final de la Euroliga ante Panathinaikos y la oportunidad idónea por conquistar la Duodécima Copa de Europa y la segunda consecutiva después de 56 años se esfumaba en el Uber Arena de Berlín.

El campeón no pudo defender su trofeo y deja de serlo a partir de este domingo, día en el que Panathinaikos se proclamó campeón del campeonato europeo después de 13 años. Chus Mateo comenzó felicitando a Panathinaikos. «Lo han merecido, han hecho una muy buena segunda parte. Hablando del partido, es el final de una buena fase regular y lo perdemos todo en un partido. Obviamente es la final. Si pierdes o ganas haces un mal o buen trabajo. Estoy muy orgulloso de mis jugadores, es lo primero que quiero decir. Lo intentamos y no siempre es fácil lograr dos títulos seguidos», afirmó.

«En la primera parte entendimos lo que había que hacer en defensa. Ellos tienen muy buenos jugadores que subieron el nivel y el físico. Probablemente, empezamos a perder nuestra energía, tirar demasiado desde fuera, no fuimos profundos. Sloukas es el mejor porque lo merece. Ha metido triples que han marcado la diferencia. Estoy muy orgulloso de mis jugadores, no es fácil llegar a dos finales seguidas. Tenemos dos opciones: llorar, vamos a llorar esta noche, y otra levantarnos, lo vamos a hacer. Ahora tenemos que el carácter del Real Madrid es felicitar al rival y seguir trabajando duro», continuó el técnico madridista.

El próximo envite será contra el Barcelona y Chus Mateo comentó algunas de las cosas que deben mejorar de cara a las semifinales de la Liga Endesa. «Todos mis jugadores han intentado dar lo mejor de sí mismos. Después del descanso empezamos a perder el control porque no jugamos con la misma disciplina que al principio. Tavares y Poirier son jugadores que necesitan saber a lo que jugamos. Empezamos a estar confundidos, intentando encestar desde fuera, en vez de mantener la misma agresividad en la creación, de fuera hacia dentro», amplió.

«Estoy un poco confuso con el arbitraje yo también hoy. Rápido nos pusimos con falta con los grandes, algo que durante el año en Euroliga no nos había pasado tanto. Con dos faltas mantuvimos a jugadores dentro del campo en la primera parte. Lo de Campazzo fue en un momento de frustración. Son cosas del juego. Hay que saber asumir el no tener la fortuna de no tener a los pívots sin faltas. No quiero decir con ello que me queje de esto, pero sí que es verdad que uno espera que el nivel sea un poco parejo a la hora de utilizar las manos», valoró Chus Mateo acerca del arbitraje.

«El calendario es duro. Vamos a jugar contra el Barcelona el miércoles. Esto es lo que hay. Voy a seguir entrenando y mantener a mis jugadores lo más frescos posibles. Intentamos no quejarnos de estas situaciones y mirar hacia adelante», añadió sobre la compresión de las fechas hasta en el tramo final de temporada.

«Pensamos que el camino fácil era jugar sólo de forma perimetral y nosotros hacemos un baloncesto en el que lo primero que queremos ganar es la pintura. A mí me gusta generar los tiros cuando primero has tocado la pintura o un poste bajo. En ese sentido perdimos cierta agresividad. Son momentos, es un partido de baloncesto. La zona nos dio un momento y ahí tuvimos a Sloukas que fue decisivo para ellos. Las cosas a veces salen como uno espera y otras no tan bien. Hoy felicitamos al merecido campeón y nos vamos orgullosos del esfuerzo», explicó.

Chus Mateo habla del calendario

«A lo mejor es mejor preguntar a los jugadores porque vamos a acabar con 90 partidos y todos exigen forzarles a mostrar su mejor versión todos los días. Encima van con sus selecciones y suman más partidos. No es fácil, lo intentamos, intentamos jugar lo mejor posible. Es difícil combinar Euroliga y nuestra Liga ACB», prosiguió.

«Tenemos que ser positivos. Ha sido un gran año. Ha merecido la pena. Nos vamos tristes y jodidos. Vamos a llorar en el hotel. Mañana nos vamos a levantar de esta y pelearemos para batir al Barcelona el miércoles ante nuestra afición. Aunque hayamos perdido hoy prefiero haber peleado tanto hasta el final. No siempre se puede ganar en un deporte que los demás luchan tanto o más que tú», dijo lamiéndose las heridas.

«Nunca hemos perdido la fe hasta que se abrió la brecha de repente. Aún creíamos y pensábamos que podíamos llegar. Nos ha faltado algo de fuerza, de físico, esa falta de energía. Estoy muy orgulloso de la actitud de los chicos, no les puedo reprochar absolutamente nada. A rehacerse de esto. Es difícil asumir el que podías haber ganado dos Euroligas seguidas y hemos estado a punto de conseguirlo. Hay que valorar mucho la trayectoria y el trabajo. No hemos tenido la fuerza de conseguir pelear hasta el último segundo. Siempre hemos tenido un espíritu muy positivo pensando que podíamos ganar este partido», dijo alabando a sus jugadores.

«Hoy seguramente con mi staff, con mi mujer y mis hijos tomaré una cerveza porque al final en la vida yo también los tengo. Los voy a seguir teniendo, siempre están a mi lado. Lo demás, lo que venga vendrá», concluyó Chus Mateo.