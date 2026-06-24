¿Las personas que usan gorras tienden a ser más defensivas? Una psicóloga clínica revela que tus hábitos de vestimenta diarios revelan tu «personalidad oculta»
La ropa que nos ponemos funciona como una especie de "armadura psicológica" que revela silenciosamente nuestra personalidad y nuestras necesidades internas
Aunque muchas veces pensamos que escogemos estos elementos simplemente por comodidad o por moda, detrás de cada elección puede haber una razón más profunda
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La novela japonesa de 1.664 páginas escrita hace 1000 años que sigue siendo una de las obras maestras de la literatura universal
Carl Rogers, psicólogo (85 años): "La mayor soledad no es estar solo, sino no poder ser quien eres"
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