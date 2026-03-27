‘Supervivientes 2026’: de la últiima desterrada al impacto de Jorge Javier

El jueves 26 de marzo se celebró la cuarta gala de Supervivientes 2026 en la que conocimos a la última desterrada de la isla; supimos la fecha en la que veremos al primer expulsado definitivo del reality de Telecinco. Vimos varias pruebas muy tensas y al presentador desde España, Jorge Javier Vázquez, impactado por algo que ocurrió durante los últimos días.

La última desterrada

En la última gala de Supervivientes 2026 se vivió una máxima tensión en la palapa durante la expulsión entre Toni y Gabriela. Tras las broncas por la convivencia y la comida y el castigo por saltarse las normas, el presentador, Jorge Javier Vázquez, desveló que el público ha decidido que la expulsada es Gabriela Guillén, madre del último hijo de Bertín Osborne: «Ahora me da penita», reconoció la participante en su última vez en la palapa. Además, aprovechó para mandar un mensaje a sus compañeros de equipo, enterrando el hacha de guerra con Ingrid tras su bronca durante la gala.

Tras su expulsión, Gabriela llegó en barca a Playa Destino, donde, completamente atemorizada y descolocada, bajó del bote. “Estoy asustadísima. No me quedo aquí ni de coña”, dijo con la voz temblorosa mientras preguntaba dónde la llevaban, visiblemente superada por la situación. La organización le comunicó que ese sería su nuevo destino en el concurso y que sus nuevos compañeros serían Borja, Marisa Jara y Darío. “El domingo uno de los cuatro será expulsado de forma definitiva”, les informó Jorge Javier en directo.

Recordemos que las nuevas nominadas de la semana son: Ivonne, Maica, Claudia y Paola.

Jorge Javier, impresionado

La gala comenzó recordando las terribles condiciones climáticas que habían padecido los concursantes de Supervivientes 2026 durante los últimos días. Pese a todo lo que han sufrido, las caras de todos ellos reflejaron un estado de ánimo que sorprendió encarecidamente a María Lamela ( presentadora desde Honduras) y a Jorge Javier. En primer lugar, los concursantes confesaron que ya estaban mejor porque «por fin ha dejado de llover. Nos estamos acostumbrando también a dormir con lluvia».

Ante esto, Lamela confesó que veía a todos ellos con «mejor ánimo que el jueves pasado»; a lo que Jorge Javier comentó: «María, han pronunciado la frase mágica y además, me ha dado muchísima alegría escucharla: me voy acostumbrando. Al final, esto es lo que hemos vivido en todos los realities, tened fe porque al final todas esas sensaciones tan terribles van a acabar pasando y va a llegar el momento de disfrutar el concurso; y creo que esta va a ser la gala del disfrute».