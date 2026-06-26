Steven Spielberg vuelve a triunfar: ‘El día de la revelación’ lidera la taquilla en Norteamérica y ya ha llegado a España

El conocido director Steven Spielberg vuelve a triunfar con El día de la revelación (Disclosure Day), su última película de ciencia ficción, que ya se ha estrenado en nuestras salas de cine el pasado 12 de junio. El artífice de cintas inolvidables como Tiburón (1975), las de Indiana Jones, E.T., el extraterrestre (1988), Parque jurásico (1993) o Rescatando al soldado Ryan (1998), vuelve a sorprender a sus seguidores. En El día de la revelación el director vuelve a lanzar la pregunta de si existen seres desconocidos que habitan otras partes del universo y si son una amenaza que nos puede poner en peligro a los seres humanos. Los protagonistas de esta cinta son un grupo de personas que deciden contar al resto del mundo cómo el gobierno estadounidense ha ocultado durante décadas su contacto con extraterrestres. El día de la revelación sorprende desde el primer minuto y es perfecta para los admiradores de Spielberg y los que quieren ver una película de ciencia ficción.

En esta nueva película el director ha contado con el guion de David Koepp, que ya trabajó con él en Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal o Parque Jurásico. En esta ocasión el guionista ha tenido que trabajar con la idea del propio Spielberg. Además, ha contado con el director de fotografía Janusz Kamiński, el cual obtuvo dos Oscar por su trabajo en La lista de Schindler y Salvar al soldado Ryan. En cuanto a la banda sonora, aunque ya ha cumplido 93 años John Williams, vuelve a sorprender a todos sus admiradores. Además, esta cinta de ciencia ficción está protagonizada por los conocidos actores Emily Blunt, Josh O’Connor y Colin Firth.

¿De qué trata la película El día de la revelación?

En esta nueva película, como ya hemos comentado, un grupo de ciudadanos deciden revelar a los demás la existencia de los extraterrestres que el gobierno había mantenido oculta durante décadas. Los que revelan este secreto son Daniel Kellner, papel que interpreta Josh O´Connor, un especialista en ciberseguridad que trabaja en Wardex, un servicio de inteligencia encabezado por Noah Scanlon (Colin Firth) cuya misión es mantener este secreto oculto. Daniel decide sacar a la luz esta información y roba de la Corporación Wardex una pieza de tecnología extraterrestre y archivos relacionados que detallan varios eventos de contacto humano-alienígena desde el incidente de Roswell . Noah Scanlon descubre el robo y acusa a Daniel de ser un espía extranjero y se convierte en el objetivo de las autoridades federales. Daniel se ve obligado a esconderse en un convento con su novia, Jane Blankenship.

Además, también está Hugo, el líder de los “experiencers”, una red de creyentes, filtradores, investigadores y personas que han tenido contacto con el fenómeno extraterrestre. A Daniel y Hugo se une Margaret Fairchild, a la que da vida la actriz Emily Blunt, una reportera del tiempo de televisión que empieza a tener experiencias extrañas de telepatía y se da cuenta de que ahora tienen habilidades de las que carecía como hablar en varios idiomas que nunca ha aprendido.

Según la sinopsis oficial de la película: «En un futuro no muy lejano, la humanidad está a punto de describir la verdad sobre la existencia de extraterrestres, un secreto que ha permanecido oculto durante varias décadas. Mientras millones de personas se preparan para recibir la revelación, algunas viejas creencias se ven cuestionadas, y la forma en la que entendemos el universo empieza a cambiar. Entre conspiraciones, avances de la tecnología y encuentros inesperados, la revelación promete cambiar vidas, relaciones y la propia percepción de nuestro lugar en el universo para siempre».

El reparto de esta película de ciencia ficción

Los protagonistas de esta película son los actores Emily Blunt, que da vida a la reportera del tiempo de una televisión Kansas City, Colin Firth a Noah Scanlon, el líder de Wardex, y Josh O’Connor a Daniel Kellner, el especialista en ciberseguridad de esta empresa que decide contar al mundo la verdad sobre la existencia de los extraterrestres. También tiene un papel de peso en El día de la revelación el actor Colman Domingo que da vida a Hugo Wakefield, el director de activos biológicos de Wardex convertido en desertor y defensor de la divulgación

También en el reparto de la cinta El día de la revelación están los actores Eve Hewson como Jane Blankenship, una exnovicia religiosa y la novia de Daniel, Wyatt Russell como Jackson, el novio de Margaret, Henry Lloyd-Hughes como jefe de seguridad de Scanlon, Michael Gastón como el general Dobbs, Elliot Villar como el agente Díaz, Tommy Martínez como Dave, Patricia Conolly como Ruth y Noah Robbins como el agente Munsey, entre otros.

La película de ciencia ficción El día de la revelación es una buena opción para los que están buscando algo diferente sobre los extraterrestres y destaca por su increíble guion y la genial interpretación de los actores Emily Blunt, Josh O’Connor y Colin Firth.