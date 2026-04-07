‘Si es martes, es asesinato’: una gozada con misterio, humor y personajes entrañables

Crítica sin spoilers de Si es martes, es asesinato, la nueva serie española de Disney+, que es una de esas ficciones que suponen un lugar feliz para el espectador. Misterio, humor, personajes entrañables que recorren las calles de una Lisboa bellamente retratada. Es como estar dentro de un escape room para toda la familia. Es cierto que la serie puede pecar de inocente o incluso de infantil en ocasiones, o que muchos de sus mecanismos narrativos están excesivamente forzados y se le notan demasiado las costuras al guion, pero los defectos son menores ante unos protagonistas encantadores, aventuras amables y una sensación constante de confort.

Sinopsis

La serie sigue a un grupo de turistas españoles que viajan a Lisboa para disfrutar de unas vacaciones organizadas. Sin embargo, el viaje da un giro inesperado cuando uno de los viajeros aparece muerto poco después de su llegada.

Ante la situación, varios integrantes del grupo —aficionados a las novelas de misterio y al true crime— deciden investigar por su cuenta. A medida que avanzan, descubren secretos ocultos entre los propios turistas y se enfrentan tanto a la policía local como a sus propias sospechas.

Los misterios de Lisboa

Si es martes, es asesinato es un whodunit (descubrir quién es el asesino) de manual. No es de extrañar que su creador sea Carlos Vila, uno de los padres de la queridísima Los misterios de Laura. Nadie como él para saber crear ficciones familiares, amables y estimulantes con el espíritu de Agatha Christie como guía.

Como pasaba en Los misterios de Laura, Si es martes, es asesinato conjuga la comedia costumbrista con el thriller en el que cada escena es una pista. Cierto es que hay mecanismos de guion algo torpes en los que las epifanías y los indicios llegan a los personajes de manera demasiado casual. También hay diálogos excesivamente oportunos que suenan a meras excusas informativas.

Pero cualquier crítica que se le pueda hacer a Si es martes, es asesinato es papel mojado ante el encanto de la propuesta. Los cuatro protagonistas —un vividor atractivo y misterioso (Álex García), una mujer intuitiva con un trauma del pasado (Inma Cuesta), una ama de casa extremadamente observadora (Ana Wagener) y un joven neurodivergente y un genio de los datos (Biel Montoro)— forman un equipo entrañable con el que vas de la mano. Y no olvidemos un cartel de secundarios maravilloso (necesito un spin-off con el personaje de Carmen Ruiz).

Con Solo asesinatos en el edificio como referente más cercano, esta nueva serie de Disney+ es un producto necesario para evadirse, un lugar feliz en el que refugiarse ante los dramas de la vida.