La mejor serie de los creadores de ‘Lost’ ya tiene fecha de estreno: la temporada 4 de ‘From’ está a punto de llegar

Si hay una serie de terror y ciencia ficción que es considerada por muchos de los espectadores como la mejor, esa es From. Una ficción creada por John Griffin cuya primera temporada se estrenó el 20 de febrero de 2022 en Epix. La buena noticia es que después de dos entregas más, HBO Max acaba de anunciar oficialmente la fecha de estreno en España de la temporada 4 de From y esta será el próximo lunes 20 de abril, un día después de su lanzamiento en Estados Unidos gracias MGM+. Esta es una buena noticia para los amantes de From y también para todos los que disfrutan con este tipo de ficciones que combinan el terror y la ciencia ficción. From se ha convertido según MGM+ en la serie más vista de su historia y ha seguido manteniendo su audiencia durante todas sus temporadas.

La serie From ha sido creada por John Griffin, dirigida por Jack Bender y ha contado con Jeff Pinkner como showrunner. Cuenta la aterradora historia de un pueblo de pesadilla Estados Unidos del que los que entran no pueden salir ya que si lo intentan son asustados por las siniestras criaturas que viven en el bosque que lo rodea. Sus creadores han logrado que en las tres primeras temporadas siga creciendo el misterio, que todo esté rodeado un atmósfera aterradora y que nadie puede escapar de ese extraño pueblo por mucho que lo intente.

¿Qué va a ocurrir en la temporada 4 de la serie From?

Por ahora solo sabemos que sus creadores han prometido elevar el nivel de tensión en esta nueva temporada. Según la sinopsis oficial «cuanto más se acercan los habitantes de la ciudad a las respuestas que buscan, más aterradora se vuelve su búsqueda. ¿Quién es el Hombre de Amarillo y qué quiere? ¿Será la revelación de Jade y Tabitha la clave para volver finalmente a casa? ¿Cuánto tiempo más podrá Boyd mantener unida la ciudad, incluso cuando su cuerpo y su mente se están desmoronando? ¿Y qué papel desempeñará el recién llegado a la ciudad en los acontecimientos que están por venir? La cuarta temporada abrirá puertas que algunos en la ciudad acabarán deseando que hubieran permanecido cerradas».

La temporada 4 de From planteará nuevas incógnitas como la identidad del enigmático Hombre de Amarillo y sus verdaderas intenciones, así como el papel que jugarán personajes como Jade y Tabitha en la posible salida del lugar. En esta cuarta entrega Boyd Stevens también se tendrá que enfrentar no solo a las amenazas con las que se encuentra en el pueblo, sino también al deterioro físico y mental que ha comenzado a sufrir en estos años que avanza sin remedio.

Además, en esta cuarta temporada, como se indica en la sinopsis, parece ser que llegará al pueblo un nuevo personaje que influirá decisivamente en todo lo que va a ocurrir en el pueblo. ¿Lograrán por fin descubrir quién es el Hombre de Amarillo y el misterio que rodea al pueblo? ¿Podrá alguien salir por fin de este angustioso lugar?

El reparto de la cuarta temporada

El protagonista de esta serie de terror y ciencia ficción será de nuevo el actor Harold Perrineau, que volverá a interpretar el papel de Boyd Stevens, un veterano de guerra retirado del ejército de los EE. UU. que estuvo en Afganistán e Irak y cuya mujer fue asesinada. Este personaje se convirtió en el sheriff y alcalde del pueblo para intentar mantener el orden.

También tiene un papel de peso la actriz Catalina Sandino Moreno, que da vida al personaje de Tabitha Matthews, la esposa de Jim y madre de Julie y Ethan, que acaban de llegar al misterioso pueblo. Además en el reparto de esta cuarta temporada estarán los actores Hannah Cheramy, Simon Webster, Ricky He, Chloe Van Landschoot, Corteon Moore, Pegah Ghafoori, David Alpay, Elizabeth Saunders, Avery Konrad, Scott McCord, Nathan D. Simmons, Kaelen Ohm, Angela Moore, A.J. Simmons, Julia Doyle, Robert Joy y Samantha Brown, entre otros.

La cuarta temporada From contará con 10 episodios que tienen por lo menos que desvelar algunos de los misterios del pueblo y resolver incógnitas sobre lo que está pasando. Aunque sabemos que seguirá intensificando su combinación de terror, drama y misterio debido a que con esta entrega no va a terminar la serie, esperamos que se resuelvan algunas de las dudas de sus seguidores. Sobre la temporada 5 por ahora lo único que sabemos es que será el final de la serie From y que sí o sí en ella se tendrán que resolver ya por fin todos los misterios que rodean a este enigmático y terrorífico pueblo. Estaremos muy atentos a todas las noticias sobre las próximas temporadas de esta serie que levanta grandes pasiones entre sus seguidores.