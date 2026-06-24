La serie más querida de los 90 vuelve con una película de acción real: Elizabeth Banks será Ms. Frizzle

La nostalgia es el nuevo motor de un Hollywood falto de ideas y, por suerte para los grandes estudios, no son pocos los productos otrora a explotar comercialmente. Hace poco, Amazon MGM lanzó la película de He-Man y los Masters del Universo y Netflix, por ejemplo, ha apostado por reiniciar la historia de Scooby-Doo con una serie en clave de live action. Ahora, la última novedad de esta tendencia por rescatar historias del pasado reside en la adaptación en acción real de una de las series más queridas de los 90: El autobús mágico.

Tras un largo proceso de preproducción, la versión «carne y hueso» de la adaptación televisiva del libro de Joanna Cole y Bruce Degen ha vuelto a recibir un impulso en su desarrollo. Legendary Entertainment ha adquirido los derechos de Universal y la actriz Elizabeth Banks producirá y protagonizará la historia como la señorita Frizzle, la maestra protagonista de las aventuras didácticas que Jason Alexander y Degen llevaron a la pequeña pantalla en 1994.

Han sido seis largos años de desarrollo, pero tras la venta de los derechos de la major que inicialmente adquirió la licencia en el verano de 2020, por fin El autobús mágico vuelve a arrancar motores, seleccionando a Rob Letterman (Detective Pikachu) como guionista y director del filme.

‘El autobús mágico’ tendrá una película de acción real

La serie educativa seguía a la excéntrica maestra, la señorita Frizzle, y a su clase en sus excursiones dentro del icónico autobús escolar amarillo que se transforma mágicamente en todo tipo de vehículos, desde un submarino a una nave espacial. Todo ello con el objetivo de explorar cientos de conocimientos alrededor del mundo.

La adaptación más popular es la de los 90, la cual fue emitida en más de 100 países con la voz de la nominada al Oscar, Lily Tomlin, para el personaje de la maestra. En 2017, Netflix estrenó una secuela titulada Más aventuras sobre ruedas que tuvo como protagonista a Fional, la hermana de la profesora Frizzle.

La apuesta de Legendary expande las posibilidades internacionales del título. La productora es la responsable de fenómenos comerciales como Una película de Minecraft, las dos partes de Dune y la próxima colaboración entre Tom Cruise y Alejandro G. Iñárritu, Digger.

Un papel perfecto para Elizabeth Banks

El histrionismo propio del personaje le va que ni pintado a una Elizabeth Banks a la que el público recuerda sobre todo, por su desempeño como la extravagante Effie Trinket en Los Juegos del Hambre.

Antes de verla caracterizada como la señorita Frizzle, Banks coprotagonizará junto a Sofia Boutella, el filme de terror DreamQuil y la serie de Peacock, The Miniature Wife.