Santiago Segura sobre Almodovar en ‘La Revuelta’: «Me ha masacrado cada vez que me ha visto»

Este 9 de abril, Santiago Segura ha sido el primer invitado de La Revuelta. El espacio de La 1 de TVE ha vuelto a doblar su emisión, puesto que la TVE pública no ha decidido todavía qué emitir los jueves en prime time después de cancelar Al margen de todo, el espacio presentado por Dani Rovira, que fue cancelado por malas audiencias. Es por ello que Broncano lleva semanas apareciendo durante cuatro horas las noches de los jueves. Segura ha aparecido en La Revuelta para promocionar Torrente presidente un día después de que la actriz Mariona Terés se negase a mandarle un mensaje al director de éxitos como Padre no hay más que uno.

Torrente presidente acaba de superar a El Orfanato (Juan Antonio Bayona, 2007) y La gran aventura de Mortadelo y Filemón (Javier Fesser, 2003) convirtiéndose ya, tras menos de un mes en los cines, en la sexta película española más taquillera de la historia. Su director y protagonista, Santiago Segura, continúa haciendo promoción de su película y por ello ha acudido a La Revuelta como el primer invitado del especial que ha emitido La 1 de TVE este jueves 9 de abril.

La sexta entrega de Torrente ha coincidido en cines con la última película de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad, por lo que Segura ha hablado en el programa del director manchego y ha confesado que su última obra le ha «gustado mucho».

«Lo que no me ha gustado han sido algunos titulares que decían: Santiago Segura destroza a Almodóvar. La gente utiliza todo para enemistar. Es absurdo. No la puedes comparar con la recaudación de una película (Torrente, presidente) que tiene como propósito la carcajada y la risa. De las últimas que ha hecho, la de Pedro ha sido su mejor estreno.», ha dicho Santiago.

Segura ha reconocido que no tiene trato con Almodóvar. ·»Me gustaría ser amigo suyo. Me parece muy divertido y brillante. Los intercambios que hemos tenido siempre han sido tensos. No me ha felicitado por Torrente, presidente. Eso sí, Seguera ha confesado que quien sí le ha dado la enhorabuena ha sido Juan Antonio Bayona. «Me emocionó», ha dicho.

Y volviendo a Almodóvar, Segura ha confesado que «un día me dijo, después de yo haber adelgazado mucho, que: no te queda bien. Los que sois feos, estáis igual de feos que de delgados. Cada vez que me ha visto, me ha masacrado».