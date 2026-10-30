Robert De Niro (83 años) actor: «Para desayunar, tomo café solo, zumo de naranja, huevos y los típicos bagels neoyorquinos»

Robert de Niro es un actor camaleónico que ha sabido adaptarse a un gran número de papeles complicados como cuando tuvo que engordar 27 kilos para interpretar en su etapa de decadencia al boxeador Jake LaMotta en Toro Salvaje o cuando le pidió a un dentista que le limara y deformara los dientes para interpretar a Max Cady, el peligroso protagonista de El cabo del miedo. Aunque el actor Robert de Niro ya tiene 83 años, a pesar de su edad se encuentra en plena forma y sigue todavía en activo. Su secreto para mantenerse en forma parece ser que es seguir un ritmo de vida dinámico y mantener ciertos hábitos en cuanto a su alimentación. El actor que recibió en 2025 en el Festival de Cannes un reconocimiento honorífico a su extraordinaria trayectoria cinematográfica ha confesado lo siguiente sobre su alimentación: «Para desayunar, tomo café solo, zumo de naranja, huevos y los típicos bagels neoyorquinos».

Para el actor Robert De Niro que nació en el distrito neoyorkino de Manhattan el 17 de agosto de 1943 estos bagels son fundamentales para su desayuno. Aunque en la actualidad reside en un pequeño pueblo francés, el actor está totalmente unido con la ciudad de Nueva York donde pasó su infancia y su adolescencia y descubrió que quería dedicarse a la interpretación. El actor estudió en el Stella Adler Studio of Acting y luego en el Actors Studio de Lee Strasberg. Robert de Niro hizo su debut como actor en 1968 en la película Saludos de Brian De Palma y su primera gran oportunidad en el mundo del cine el papel protagonista de la cinta Malas calles de Martin Scorsese.

Las rutinas de Robert de Niro para mantenerse en forma

El actor se ha acostumbrado a levantarse temprano, alrededor de las 5 o 6 de la mañana, debido a la rutina de su trabajo como actor. Las primeras horas suele leer guiones, organiza su agenda y disfruta de un desayuno nutritivo habitualmente que incluye proteínas y carbohidratos para lograr la energía que necesita para todo el día. Este consiste en huevos revueltos o cocidos, acompañados de pan integral o los tradicionales bagels neoyorquinos y bebidas para despertarse como un vaso de zumo de naranja fresco y café negro sin azúcar.

Además, de esta rutina con la que comienza el día, el actor decidió hace años establecer en un pequeño pueblo de Francia y allí también ha confesado que suele entrenar todos los días, aunque en ocasiones no lo puede hacer por su compromisos profesionales. «Entreno tres, cinco, seis, incluso diez días seguidos, dependiendo de lo que esté haciendo profesionalmente en ese momento», ha explicado el actor.

Aunque el actor Robert de Niro mantiene esta rutina en el desayuno, reconoce que hay ciertos manjares que le gusta disfrutar con moderación como el jamón ibérico y la clásica pizza de pepperoni. Está claro que para el actor Robert De Niro la clave para encontrarse bien en esta etapa de la vida es mantener su rutina matinal, el descanso que necesita y mantener el entrenamiento siempre que puede.

Los últimos años de la carrera de Robert de Niro

El conocido actor de Manhattan comenzó su carrera en los años setenta y la afianzó en los ochenta con papeles inolvidables en películas como Toro salvaje (1980), El rey de la comedia (1982), Érase una vez en América (1984), La misión (1986) o Los intocables de Eliot Ness (1987).

En los años noventa también destacó por sus papeles en películas como Cartas a Iris (1990), Despertares (1990), Caza de brujas (1991), Vida de este chico (1993), Una historia del Bronx (1993), Heat (1995). Fanático (1996), Los hijos de la calle (1996),, La habitación de Marvin (1996), Ronin (1998) o Una terapia peligrosa (1999).

En este siglo el actor también ha seguido en activo y nos ha sorprendido con papeles tan diferentes como en Hombres de honor (2000), Los padres de ella (2000), Otra terapia peligrosa (2002), El enviado (2004), El buen pastor (2006), Todos están bien (2009), Machete (2010), El lado bueno de las cosas (2012), La gran estafa americana (2013), El becario (2015), El comediante (2016) o El irlandés (2019).

La última vez que le hemos visto en una película ha sido en Susurran tu nombre, un thriller policial que se puede ver en el catálogo de Netflix desde agosto de 2026. Un año antes le pudimos ver en The Alto Knights: Mafia y poder que se estrenó en 2025 en los cines y ahora se encuentra en el catálogo de la plataforma de streaming Max.

Entre sus planes de futuro están Focker-In-Law en la que volverá a interpretar al ex-CIA, Jack Byrnes, en la que será la cuarta entrega de la saga de Los padres de ella y también ha confirmado el actor en varias entrevistas que espera rodar «al menos una película más» junto a Scorsese.