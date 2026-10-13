El reparto de ‘Breaking Bad’ se despide de RJ Mitte: «Todavía era un niño»

El mundo de las series y el audiovisual se vistió de luto en el día de ayer, lunes 12 de octubre, para recibir la triste noticia del fallecimiento de RJ Mitte. El joven actor de 34 años, conocido principalmente por ser el hijo del protagonista Walter White en la celebrada Breaking Bad, sufría una parálisis cerebral que no le impidió encarnar con tenacidad su rol dentro de la ficción creada por Vince Gilligan. Un personaje que padecía su misma dolencia y con el que lo vimos crecer a lo largo de las cinco temporadas y 62 episodios. Ahora, los miembros del elenco de la serie de la AMC han querido salir a la palestra para despedir a una estrella que, fuera de los focos, se convirtió en un embajador de los derechos de las personas que padecían dicha discapacidad, ejerciendo una labor filantrópica y funcionando como un auténtico ejemplo a seguir.

En el comunicado publicado por sus agentes, se contaba así la trágica noticia: «Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte». No se ha hecho oficial la causa de la muerte, pero las primeras versiones apuntan a un posible suicidio, un tema que Bryan Cranston, protagonista de la serie y su padre en la ficción, no ha querido pasar por alto en su panegírico.

El reparto de ‘Breaking Bad’ se despide de RJ Mitte

Cranston fue uno de los primeros en expresar su tristeza, escrita en una publicación de Instagram, compartiendo una fotografía de ambos cuando la serie estaba comenzando sus primeros capítulos:

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«Estoy muy desesperado mientras escribo esto esta noche. RJ Mitte, mi dulce hijo en Breaking Bad, ha muerto. Lo conocí cuando sólo tenía 14 años, cuando fue elegido como Walter White Jr., un papel que jugó con tanta alegría y entusiasmo. Nacido con parálisis cerebral, él jamás permitió que ese desafío fuese una excusa para nada. Cumplió con gran determinación el exigente calendario de rodaje (…) Fue una de las estrellas de un exitoso programa de televisión, pero todavía era un niño».

Cranston no esquivó en ningún momento los principales reportes que apuntan al suicidio como causa de la muerte. «Es especialmente devastador escuchar que se quitó la vida. ¿Por qué? Estábamos enviándonos mensajes hace unas semanas, pensando cuándo podríamos reunirnos para almorzar (…) No puedo detenerme sin implorar a nadie que esté pensando en suicidarse que, por favor, llame para obtener apoyo», terminaba de escribir Cranston, quien además publicaba los datos de la plataforma, Suicide & Crisis Lifeline.

Aaron Paul, quien encarnó al personaje de Jesse Pinkman, también le dedicó unas palabras de despedida a Mitte:

«No tengo palabras. Esta noticia me tiene el corazón destrozado. RJ, te quiero, amigo. Te echaremos de menos. Y a quien esté leyendo esto: por favor, debes saber que eres una persona que pide y que no estás solo. Recuerda eso siempre».

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Dean Norris, el policía Hank y su tío en la serie, lamentó la pérdida explicando que la noticia era desgarradora y que era «un joven encantador» al que se le extrañará mucho.