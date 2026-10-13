Muere a los 34 años RJ Mitte, el hijo de Walter White en ‘Breaking Bad’

Muere a los 34 años RJ Mitte, el hijo de Walter White en la serie de televisión ganadora del Emmy ‘Breaking Bad’. A través de un comunicado publicado este lunes, los representantes del actor han confirmado su muerte en Brownsville, Texas. Según los investigadores, no se ha corroborado la causa de su muerte.

«Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte», reza el comunicado publicado por los agentes del actor. Diversos medios de comunicación estadounidenses han reportado que las primeras versiones de las autoridades apuntan al suicidio como causa de la muerte, aunque aún no lo han confirmado oficialmente.

Roy Frank Mitte III, conocido como RJ Mitte, fue un actor, modelo y filántropo estadounidense que saltó a la fama tras desempeñar el papel de Walter White Jr. en la famosa serie ‘Breaking Bad’ durante los años 2008 y 2013.

Mitte nació en Jackson, Misisipi, el 21 de agosto de 1992 y padecía parálisis cerebral; se inspiró en su propia experiencia para interpretar a Walter White Jr. y se convirtió en defensor de los derechos de las personas con discapacidad. Además, trabajó como embajador de las organizaciones United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, además de presidir The Mitte Foundation.

En 2014, el actor recibió un premio del Sindicato de Actores (SAG) por su destacada participación en ‘Breaking Bad’ y en el 2015, el canal británico Channel 4 anunció que sería colaborador para cubrir los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016.

Con respecto a sus últimos papeles en la pantalla, Mitte en el 2017 protagonizó la película de ciencia ficción The Recall , junto al famoso actor Wesley Snipes. Posteriormente, formó parte del reparto principal de The Guardians of Justice, serie de la plataforma Netflix, donde dio vida al personaje de Mind Master.