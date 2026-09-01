Ni por vedette ni por icono del destape: Bárbara Rey premiada por ser la reina del terror

Muchos no lo recordarán, pero Bárbara Rey fue una scream queen (reina del grito) en toda regla y participó en varias películas españolas icónicas del género fantástico y de terror. Es por ello que la famosa vedette y una de las personalidades más populares de España será reconocida en el próximo Festival de Cine de Sitges con el Premio Nosferatu, coincidiendo con el 40.º aniversario de la sección Brigadoon, según se ha hecho público este martes.

La carrera de Rey en el cine de terror

Con una larga trayectoria, Bárbara Rey está considerada como una de las figuras «más populares» del cine y la televisión de España y el premio «conmemora su vínculo con el género, representado por su participación en algunos títulos destacados del cine fantástico español».

Entre estos filmes, destaca El buque maldito (1974), de Amando de Ossorio, una de las figuras esenciales del denominado Fanterror.

La actriz colaboró, asimismo, con De Ossorio en La noche de los brujos (1974), y también participó en otras películas como La muerte ronda a Mónica (1977), de Ramón Fernández; Carne apaleada (1977), de Javier Aguirre; y en Rostros (1978), de Juan Ignacio Galván.

Lo que se verá en la sección Brigadoon

La sección Brigadoon, en sus cuatro décadas de historia, ha reivindicado el cine fantástico y de terror y se ha consolidado como un espacio de «descubrimiento, recuperación y reivindicación de títulos y autores fundamentales del género, así como de obras que han transitado por su margen y que merecen ser recuperadas para los nuevos espectadores».

En esta edición, entre las propuestas seleccionadas, se encuentran Francesco Barilli – Il cinema e la follia, de Luca Magri, un repaso en torno al viaje de Barilli como artista, y Gli anni d’oro di Dario Argento, de Luigi Cozzi, sobre los años más destacados de la carrera de Dario Argento.

Del cine español se ofrecerá, Forqué, el oficio de hacer cine, de Rafael Maluenda y Gaizka Urresti, y Mockbuster, de Anthony Frith.

Por otra parte, Scum of the Earth: Creating America’s Rural Communities of Horror, de Xavier Mendik, será otro título, igual que el documental Gli ultimi di noi, de Giorgio Bruno.

Además, en el apartado Spanish Archives, se reivindicará la memoria del cine fantástico español con una nueva sesión en In Glorious VHS, dedicada a recuperar películas olvidadas y de culto.

Habrá dos sesiones con las proyecciones de Sexy Cat, de Julio Pérez Tabernero, y Operación Mantis (El exterminio del macho), de Jacinto Molina, dos obras que han sobrevivido «especialmente gracias al recuerdo de los fans».

Brigadoon incorpora también en su programación nuevas propuestas de ficción que buscan conectar con este espíritu de cine independiente y de género.