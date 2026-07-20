Netflix pone fecha al final de una de sus series más vistas de la plataforma: la sexta temporada será la última aventura de sus protagonistas

Netflix inauguró el año despidiéndose de Stranger Things, una de sus series más icónicas y, antes de cerrar el 2026, hará lo propio con otra de sus más reconocidas propiedades intelectuales: Emily en París. La ficción creada por Darren Star pondrá su punto y final con la siguiente ronda de episodios, los cuales están ahora mismo rodándose en Grecia. Pero ¿de qué tratará este nuevo arco en el que volveremos a ver a Lily Collins como Emily? ¿Será un éxito tan grande como las anteriores temporadas?

La noticia fue confirmada por el propio terminal, aunque se sabe de la existencia del seguimiento desde el pasado mes de enero. Tras el anuncio, el showrunner Darren Star expresó su gratitud y entusiasmo por poner el punto y final a un proyecto que surgió hace más de un lustro. «Hacer Emily en París con este extraordinario elenco y equipo ha sido una experiencia inolvidable», comenzaba diciendo el guionista norteamericano. Después verbalizaba la despedida, prometiendo traer una última aventura de la carismática ejecutiva de marketing de Chicago.

«Al embarcarnos en la última temporada, estoy muy agradecido con Netflix, Paramount y, sobre todo, con los fans que nos han acompañado en este increíble viaje. Estamos ansiosos por compartir este último capítulo con ustedes. Gracias por permitirnos ser parte de sus vidas, inspirando sus sueños de viajar y su amor por París», explicaba en un comunicado Star.

La sexta temporada de ‘Emily en París’ será la última

La historia principal de Emily en París nos presentaba a una ejecutiva que conseguía inesperadamente el trabajo de sus sueños en París, emprendiendo un viaje transformador que la lleva a Europa, compaginando el trabajo, nuevas amistades y, por supuesto, varios romances.

Con más de 50 episodios publicados, la sinopsis principal ha virado hasta el punto de que en la temporada cinco, la protagonista se muda a Roma. En la ciudad italiana, Emily Cooper vuelve a afrontar cambios profesionales, choques culturales y otras tramas románticas. Todavía se desconocen los detalles de la trama de la sexta temporada

En un vídeo publicado en redes sociales, Collins le explicó a los fans qué es lo que podían esperar del final de la serie:

«La sexta temporada les traerá todo lo que les encanta de la serie y será el capítulo final de la aventura de la vida de Emily. Todo nuestro elenco y equipo están poniendo todo su empeño en hacer de esta una fantástica temporada de despedida, que ya estamos filmando. Estoy ansiosa por toda la magia que está por venir y por celebrar nuestra última temporada con ustedes de la manera más elegante hasta ahora».

Además de Collins, la ficción está coprotagonizada por Philippine Leroy. Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold y William Abadie, entre otros.

Una de las series más vistas de Netflix

El debut de Emily in París arrasó con 26,8 millones de visualizaciones en sus 11 primeros días y, en total, la primera temporada acumuló 58 millones de visitas. Así, terminó liderando el ranking en más de 90 países y, por la relevancia que tendrá esta sexta temporada, se espera que la despedida vuelva a batir varios récords históricos de la compañía.

Todavía no existe una fecha de estreno exacta para la última temporada.