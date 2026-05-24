Netflix se despide de una obra maestra: hoy es el último día para ver este imprescindible drama carcelario

Siempre resulta polémico establecer un consenso general sobre cuál es la mejor película de la historia del cine. ¿Es superior El padrino 1 a El padrino 2? ¿Supera Annie Hall a El apartamento? Durante décadas, algunos tótems del séptimo arte han ido estableciéndose en el imaginario y la cultura popular dentro de un inamovible pináculo cinematográfico incontestable. Ahora, uno de esos largometrajes va a desaparecer de Netflix dentro de escasas horas y el gran drama es que, tras su partida, dicha cinta dejará de estar accesible por el momento dentro del mercado de las plataformas: Cadena perpetua pone fin a su etapa en el catálogo de la «gran N roja».

Adaptando el relato corto Rita Hayworth y la redención de Shawshank publicado por Stephen King en 1982, la cinta dirigida por Frank Darabont es una de las apuestas audiovisuales más queridas del celuloide contemporáneo. Porque este homenaje a la amistad y a la libertad podrá tener algunas voces contrarias que rebajen el suflé de los elogios generales que habitualmente se le profieren al título. Pero nadie puede negar la conexión humana que cualquier espectador obtiene tras su visionado.

A pesar de haber pasado más de 30 años desde su estreno, el calvario de Andrew Dufresne y su amigo Red en la cárcel de Shawshhank todavía sigue recibiendo la visita de miles de cinéfilos que la descubren por primera vez o que, en cambio, vuelven a verla para disfrutar y experimentar de nuevo esa cautivadora luminosidad que la terminó convirtiendo con el tiempo en un filme de culto.

Netflix elimina ‘Cadena perpetua’

La trama se centra en la injusta acusación del banquero Andy Dufresne, el cual es condenado a cumplir cadena perpetua. Dentro de las instalaciones, Dufresne aprende a sobrevivir al corrupto sistema carcelario con la ayuda de Red, un veterano experto en contrabando. Utilizando sus habilidades financieras, el tímido protagonista se ganará el respeto de los guardias intentando cambiar la vida de su grupo de amigos y saborear por fin una sensación parecida a la libertad.

Netflix eliminará mañana Cadena perpetua, pasando entonces a ser una película sólo accesible mediante la compra o alquiler en Rakuten TV, Google Play, Prime Video y Apple TV.

Su impacto en la taquilla fue un sonoro fracaso, aunque la Academia sí que tuvo a bien nominarla en siete categorías de una edición de los Oscar que terminaría encumbrando a Forrest Gump.

El elenco está protagonizado por las grandes interpretaciones de Tim Robbins y Morgan Freeman, acompañados por un reparto coral fantástico, encabezado por Bob Gunton, Gil Bellows, William Sadler, Clancy Brown, David Proval y James Whitmore, entre otros.

Un clásico con un mensaje esperanzador

Cadena perpetua es una película profundamente humanista y, a diferencia de otras apuestas del drama carcelario, no se centra en el castigo o en la cuestión misma del crimen, sino en el valor de la vida y en su capacidad para resistir y redimirse.

Por eso, el trabajo de Darabont resiste tan bien el paso del tiempo. Porque apela al corazón y al germen antropológico que todos llevamos dentro: el brillo de la dignidad humana y la camaradería, incluso en los momentos más oscuros.