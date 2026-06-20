La miniserie de Netflix que está en el top 10 de las más vistas: es perfecta para ver del tirón

Si estás buscando en Netflix una serie que se haya estrenado este 2026 y que se haya convertido en todo un éxito, no te puedes perder Él y ella. Una miniserie de misterio y suspense que se estrenó en enero y que ha logrado 98,2 millones de visualizaciones en tan solo 91 días. Además lleva 428.900.000 horas reproducidas en la plataforma, cifra que todavía no alcanza a la de series como Gambito de dama, Stranger Things, Los Bridgerton o Adolescencia, pero que la ha posicionado en el top 10 de las series más vistas de Netflix de la historia. La serie Él y ella está basada en la novela homónima escrita por Alice Feeney y sorprende por su gran número de giros y sorpresas y la buena interpretación de sus protagonistas, los actores Tessa Thompson, Jon Bernthal y Pablo Schreiber.

La miniserie Él y ella ha sido creada por Guillermo Oldroyd y ha contado como Dee Johnson como productor ejecutivo.. Esta original ficción cuenta con solo 6 episodios de una duración aproximada de unos 45 minutos y es perfecta para un maratón de fin de semana porque el metraje supone solo 4 horas y 22 minutos. Una serie que le gustará a los que han disfrutado con thrillers de misterio y suspense al estilo de otras inolvidables como The Sinner o Detrás de sus ojos que se pueden ver también en la plataforma de streaming Netflix.

¿De qué trata la serie de suspense de Netflix Él y ella?

Esta miniserie está protagonizada por Anna, una periodista que está pasando por un mal momento ya que ha decidido vivir sola en Atlanta después de una experiencia traumática personal. Antes era la presentadora de una cadena de televisión pero ahora es una simple reportera.

Su vida cambia un día escucha que en Dahlonega, su pueblo natal, ha tenido lugar un asesinato. En ese pueblo todavía reside su madre y el que fue su marido que es el inspector de policía al que le han asignado al caso en la Oficina del Sheriff del Condado de Lumpki. Según la sinopsis oficial de la plataforma de streaming Netflix: «Un matrimonio formado por un inspector de policía y una periodista compite para resolver un caso de asesinato en el que ambos ven al otro como el principal sospechoso».

Anna decide investigar sola el crimen y se encuentra con el detective Jack Harper, el cual ha sido su marido, pero con el que ahora ya no mantiene una buena relación. En su segundo encuentro, él le cuenta quién es la víctima pero le pide que lo mantenga en secreto. Pero Anna decide revelarlo contándolo en su cadena de televisión. Jack se entera y los dos vuelven a chocar de nuevo. Al mismo tiempo Anna va a casa de su madre, la cual vive sola, y se da cuenta de que está gravemente enferma y que él único que se ocupa de ella es Jack. Aunque no le ha contado nada, la madre de Anna tiene comportamientos extraños que preocupan a Jack desde hace tiempo.

Los dos seguirán investigando por su lado pero pronto se darán cuenta de que todavía existen numerosos secretos y mentiras en el pueblo y que algunos de ellos están relacionados con su pasado. Aunque su relación ya ha terminado hace muchos, aunque ninguno de ellos se ha recuperado del trauma que supuso la razón de la ruptura, tendrán que colaborar para poder salvar a los habitantes del pueblo.

El reparto de esta serie dramática

Los protagonistas de esta serie son los actores Tessa Thompson (Westworld, Creed) que da vida a Anna, la periodista que llega a su pueblo natal para investigar sobre el asesinato y Jon Bernthal (The Punisher, The Walking Dead) al detective Jack Harper. También tiene un papel de peso el actor Pablo Schreiber (Halo) que interpreta el papel de Richard Jones, el cámara y la actual pareja de Anna

Además destacan en el reparto de esta original serie de suspense los actores Marin Ireland (The Terror) como Harper, la hermana menor de Jack y Sunita Mani (Glow) como Priya «Boston» Patel, una nueva detective y la nueva compañera de Jack. También en el reparto están Rebecca Rittenhouse (Maggie), Crystal Fox (El premio de tu vida), Kristen Maxwell (Pequeñas mentirosas: Pecado original), Leah Merritt (Insaciable), Tiffany Ho (Lemonade Blessing), Isabelle Kusman (Megalópolis) y Dave Maldonado (Your Honor).

La miniserie Él y ella es perfecta para los que buscan una serie de suspense y misterio y sorprende por la buena interpretación de los actores de Tessa Thompson y Jon Bernthal, que dan vida a la periodista y al detective. Una buena serie para estos calurosos días un maratón de fin de semana pegados el ventilador o el aire acondicionado.