Miguel Bernardeau tiene claro con qué estrella de Hollywood le encantaría trabajar: «Es la mejor actriz de su generación»

En el cine, lograr un triunfo internacional puede abrirte las puertas de Hollywood de par en par. Y eso es algo que La bola negra podría lograr si, tal y como predicen todas las encuestas, la película de Los Javis bate el récord de nominaciones en la alfombra roja para una película española. Hito que actualmente ostenta El laberinto del fauno de Guillermo del Toro. Por eso, no es extraño ver cómo las estrellas que protagonizan la adaptación de la obra de teatro de Alberto Conejero sobre la idea inacabada de Federico García Lorca están teniendo una visibilidad increíble fuera de nuestras fronteras. Uno de ellos es, por supuesto, el actor Miguel Bernardeau, quien todavía en plena promoción de la cinta está realizando varias entrevistas. En una de ellas, aparte de mencionar los cineastas con los que soñaría trabajar en un futuro, el intérprete valenciano también reveló con qué actriz le gustaría compartir pantalla.

Tras saltar a la fama gracias a Élite y demostrar su talento en la espléndida miniserie Querer, Bernardeau ya ha hecho sus pinitos en producciones fuera de España. En 2022, formó parte del casting de 1899, la serie alemana creada por Baran Bo Odar y Jantje Friese, los responsables de Dark y, en 2024, fue una de las voces en versión original de la cinta animada norteamericana Hechizados, donde prestaba su voz la estrella de West Side Story (2021), Rachel Zegler. Pero ahora, el coprotagonista de Guitarricadelafuente en el aplaudido título de Javier Ambrossi y Javier Calvo ha contado que su colaboración interpretativa ideal sería la de poder estar en el mismo set que la estrella de Marvel y nominada al Oscar, Florence Pugh.

A Miguel Bernardeau le encantaría trabajar con Florence Pugh

«Es la mejor actriz de su generación», decía Bernardeau sobre Pugh a Screen Daily. El actor considera a la actriz que da vida a la Viuda Negra y que ha aparecido en títulos como Mujercitas u Oppenheimer, como el máximo referente interpretativo de su grupo de edad a nivel internacional.

La actriz británica brilla en Netflix estos días, gracias a la miniserie Al este del Edén, aunque será a final del año cuando la veamos en los dos blockbusters más importantes de la temporada: Dune: Parte Tres y Vengadores: Doomsday.

Los cineastas con los que sueña trabajar Miguel Bernardeau

En su formato de preguntas y respuestas rápidas, el medio americano también le preguntó a la orden de qué cineastas le gustaría trabajar. Bernardeau lo tuvo claro y mencionó nombres como el de la directora de Barbie, Greta Gerwig, el cineasta de Dune, Denis Villeneuve, Luca Guadagnino y el autor de Fjord, Cristian Mungiu.

Tendremos que esperar al 21 de enero de 2027 para saber si La bola negra consigue el número de nominaciones que se espera de ella. Pues, portales y revistas como Variety o THR creen que el trabajo de los Javis podría alcanzar las 10 nominaciones, siendo de momento la gran favorita en la categoría de mejor película internacional.