La lección de vida de Grace Kelly: «Evito mirar atrás, prefiero los buenos recuerdos al arrepentimiento»

La vida de la actriz Grace Kelly cambió radicalmente cuando conoció en mayo de 1955 al príncipe Rainiero de Mónaco. En menos de un año, el 18 de abril de 1956, Grace Kelly se casó con Rainiero y se trasladó a Mónaco. Un cambio tan radical al que evidentemente le debió costar mucho adaptarse. Por eso cuando en 1959, se le preguntó a la princesa Grace cómo se había adaptado a su nueva vida, lo intentó explicar con esta frase: «Evito mirar hacia atrás. Prefiero los buenos recuerdos a los arrepentimientos». Seguro que Grace Kelly se preguntó mil veces si había tomado una buena decisión cuando se encontró sola entre las paredes del palacio de Mónaco, pero como ella misma explicó con esta frase decidió quedarse con los buenos momentos del pasado a arrepentirse de sus decisiones.

Antes de casarse con Rainiero en 1956 con solo 27 años, Grace Kelly había participado en once películas como actriz. Después de la boda no volvió a rodar ninguna cinta porque decidió dedicarse en cuerpo y alma a su labor como princesa de Mónaco. Su última película fue Alta sociedad, la cual se estrenó en 1956, pero había sido rodada antes. En esos años logró el Oscar a mejor actriz por su papel en la película La angustia de vivir y fue nominada en varias nominaciones a los Globos de Oro.

Una carrera fulgurante en el cine

Grace Kelly nació el 12 de noviembre de 1929 en la localidad de Filadelfia en el seno de una familia acomodada. Su padre era un empresario que había sido atleta olímpico de remo y había conseguido dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Amberes. Su vocación de actriz se despertó a los 14 años cuando se matriculó en la Old Academy Players en el barrio de East Falls y participó en diversas obras de teatro. Tres años después, se matriculó en el Academy of Dramatic Arts de Nueva York y se trasladó a esta ciudad.

Su primera oportunidad le llegó en 1948 cuando fue elegida para interpretar un papel en The Bucks County Playhouse en New Hope en The Torch Bearers, una obra de su tío George. Un año después debutó en Broadway con la compañía del célebre Raymond Massey en la obra de teatro The Father de August Strindberg.

Su primer papel en el cine fue en la película Catorce horas (1951) de Henry Hathaway que pasó desapercibida, pero supuso para la actriz su primera piedra en el mundo del cine. Su verdadera oportunidad le llegó en 1951 cuando fue elegida para interpretar un papel en la película Solo ante el peligro de Fred Zinnemann protagonizada por los actores Gary Cooper y Katy Jurado.

Los siguientes cinco años rodó nueve películas y se convirtió en una de las actrices con más éxito del momento. Para poder protagonizar Mogambo (1953), junto con los actores Clark Gable y Ava Gardner, la actriz tuvo que firmar un contrato de siete años con la Metro-Goldwyn-Mayer, lo que garantizaba su continuidad con la productora. La siguiente cinta sería Crimen perfecto (1954) de Hitchcock, director con el que repitió en La ventana indiscreta (1954) en el que sería uno de sus papeles de más éxito, el de Lisa Carol Fremont, la novia de Jeff, el fotógrafo que miraba por la ventana y que interpretó el actor James Stewart.

Además de esta inolvidable película, la actriz Grace Kelly trabajó en esos años en las películas La angustia de vivir (1954) de George Seaton, gracias a la que obtuvo el Oscar a mejor actriz, Los puentes de Toko-Ri (1954) y Fuego verde (1954). Un año después sorprendió a todos sus seguidores con su papel en Atrapa a un ladrón (1955) también de Alfred Hitchcock y protagonizada por el actor Cary Grant.

Mientras que rodaba la película El cisne en Mónaco en 1956 le presentaron al príncipe Rainiero y su vida cambió para siempre como hemos explicado. Su última cinta fue Alta sociedad (1956), la cual era una adaptación musical de Historias de Filadelfia, la comedia teatral de Philip Barry. Durante el rodaje de esta película el príncipe Rainiero de Mónaco viajó a Filadelfia para pedir su mano a sus padres en la casa familiar.

Una vida de princesa de cuento

A partir de ese momento Grace Kelly se trasladó a Mónaco y se olvidó para siempre de su trabajo como actriz. Grace contrajo matrimonio civil con el príncipe Raniero el 18 de abril de 1956 en el Salón del Trono del palacio y al día siguiente tuvo lugar la boda religiosa en la catedral de Mónaco.

Si le mereció la pena renunciar a su vocación por convertirse en una princesa, ella solo nos lo hubiese podido contar. Por desgracia, el13 de septiembre de 1982, cuando Grace regresaba de su casa de campo en Roc Agel con su hija Estefanía, sufrió un accidente en una curva de la carretera cercana a Mónaco en el que falleció. Ese día el mundo del cine perdió a una de sus grandes estrellas.