James Dean, actor estadounidense: «Sueña como si fueras a vivir para siempre, vive como si fueras a morir hoy»

Aunque parezca increíble esta es una de las frases que el actor James Dean pronunció durante su corta vida: «Sueña como si fueras a vivir para siempre, vive como si fueras a morir hoy». Parece una profecía de lo que le iba a ocurrir ya que James Dane murió a los 24 años debido a un accidente mortal con su Porsche Spyder 550. Y es que el joven actor vivió al límite, sin importarle el riesgo. James Dean vivió como si fuera a morir cada uno de los días que se levantaba, pensando solo en lo inmediato y soñando con lo que podría llegar a ser. Aunque tuvo una vida corta, el actor James Dean protagonizó 3 películas: Al este del Edén (1955), Rebelde sin causa (1955) y Gigante (1956). Y enamoró a miles de fans que siguen llorando por su trágica muerte más de setenta años después.

El actor James Dean nació el 8 de febrero de 1931 en la localidad de Marion en Indiana, pero cuando tenía seis años se trasladó con su familia a Santa Mónica en California. A los tres años falleció su madre y su padre, como no le podía cuidar, le mandó con su hermana a una granja en o Fairmount. otra localidad de Indiana). Allí conoció al reverendo James DeWeerd, un pastor metodista del que se rumoreaba que abusó de él. Por lo tanto, su infancia fue bastante complicada y eso influyó en el resto de la vida.

Un corta trayectoria en el cine

El actor James Dean, aunque parezca increíble, fue un alumno excepcional en su etapa de Secundaria. El actor se matriculó en el Santa Monica College para intentar un acercamiento con su padre y se especializó en derecho. Su futuro cambió gracias a la decisión de trasladar su matrícula a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) por un semestre y cambiar su especialización a teatro. Esto marcaría su destino, ya James Dean fue seleccionado entre un grupo de 350 actores para interpretar a Malcolm en Macbeth y empezó a actuar en el taller de James Whitmore.

Al final en 1951 decidió abandonar sus estudios de la UCLA para dedicarse por completo a la actuación. Sus primeros pinitos fueron en 1951 con un papel en la película Fixed Bayonets y con otros dos en Sailor Beware y Has Anybody Seen My Gal? en 1952.

Su gran oportunidad le llegaría en 1954 cuando el director Elia Kazan, al que todos conocemos por Un tranvía llamado deseo con Marlon Brando, le ofreció el papel de Cal Trask en su película Al este del Edén. James Dean se trasladó para el rodaje a Nueva York y bordó el papel del joven introvertido y melancólico Cal Trask. La película se estrenó en 1955 y fue nominado póstumamente a los Premios de la Academia de 1956 como Mejor Actor, ya que para entonces el actor ya había fallecido.

En 1955 el director Nicholas Ray se fijó en el actor y le contrató para el papel del adolescente Jim Stark en Rebelde sin causa que protagonizó con la actriz Natalie Wood. Para intentar no encasillarse en papeles de adolescentes rebeldes decidió aceptar el papel de Rink, un peón de rancho tejano que encuentra petróleo, en Gigante. En esta película el actor Rock Hudson daba vida a Bick Benedict, un ranchero tejano y la actriz Elisabeth Taylor a su esposa.

La única película que pudo ver James Dean fue Al este del Edén, ya que Rebelde sin causa y Gigante se estrenaron en 1956 cuando ya había fallecido en un accidente de coche el actor. El actor no acudió al estreno de Al este del Edén, sino que fue a una sesión en el cine rodeado de espectadores. Las tres películas que protagonizó James Dean se pueden alquilar en la plataforma de streaming Prime Video.

Una vida frustrada por un accidente

Al actor James Dean le encantaba el automovilismo e incluso había pensado en comenzar una carrera en ese deporte. De hecho se compró un Triumph Tiger T110 y un Porsche 356 tras el rodaje de la película Al este del Edén. El accidente que le costó la vida lo tuvo con un Porsche Spyder 550 en un cruce en la localidad de Cholame en California cuando se chocó con un coche conducido por un estudiante a gran velocidad. El actor murió de forma instantánea con solo 24 años.

El actor iba a protagonizar Somebody Up There Likes Me (1956) como Rocky Marziano, papel que haría al final Paul Newman, y también iba a ser el protagonista de Heroic Love con el director Nicolas Ray. Un accidente mortal que acabó con la vida de uno de los actores más prometedores del pasado siglo.