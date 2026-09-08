Jesús Vázquez cumple 61 años estrenando programa y nueva vida: «Llevo un año sin beber alcohol, la mejor decisión que he tomado»

«No es un concurso, es un concursazo», especifica Jesús Vázquez en la presentación de El Túnel: avanza y gana, su nuevo formato para RTVE. La rueda de prensa se ha celebrado dentro del marco del FesTVal de Vitoria (el certamen televisivo más importante de España) en la que hemos podido hablar con el presentador y ver un avance del programa que se estrena mañana 9 de septiembre en el prime time de La 1. Y da la casualidad de que ese mismo día celebra su cumpleaños.

«Estoy en un buen momento», nos contesta Vázquez cuando le deseamos un feliz cumpleaños por adelantado, puesto que al día siguiente, 9 de septiembre, cumple 61 años.

En el FesTVal de 2025, el mítico presentador estuvo en el FesTVal de Vitoria para promocionar Bailando con las estrellas, su último trabajo en Mediaset tras décadas perteneciendo a la casa. En los 12 meses transcurridos desde entonces, el cambio de actitud en el presentador es llamativo. El año pasado estaba extraño, como sin energía; ya ahora, sin embargo, emana vitalidad.

«No estaba bien el año pasado. No quiero hablar mucho de eso, pero no me sentía bien tratado», dice el presentador refiriéndose, sin especificar, a su marcha de Mediaset.

Otra cosa también ha cambiado en Jesús Vázquez. Tal y como él ha dicho en varias ocasiones, lleva un año sin probar el alcohol. «Es la mejor decisión que he tomado. Ya me lo bebí todo antes y ahora disfruto de una vida sin tóxicos», nos cuenta el presentador, además de insistir en que para salir de cualquier adicción hay, siempre, «que pedir ayuda».

También le preguntamos sobre qué etapa de su vida le gustaría que se hiciera una película y nos confiesa que: «Pues te voy a decir algo. Me han ofrecido un biopic. Primero voy a escribir mis memorias porque lo más gordo de mi vida aún no se sabe».

Ahora, Vázquez, fichado por TVE vive un momento dulce y se muestra entusiasmado con El Túnel, un concurso que, según él, «lo tiene todo para triunfar».

Así es ‘El Tunel’

El Túnel: avanza y gana es un formato producido por RTVE en colaboración con Fremantle España, creado por Eureka Studios y distribuido por Fremantle. 32 participantes comienzan un recorrido que solo uno podrá completar para optar a un premio de 150.000 euros.

En El Túnel saber más no siempre significa ganar. Habrá que responder correctamente, pero también observar a los rivales, descubrir sus fortalezas y debilidades, saber cuándo arriesgar y elegir muy bien a quién enfrentarse.

Los 32 participantes comienzan la competición con un valor económico asignado. Y hay una particularidad fundamental: es El Túnel quien marca el comienzo de cada batalla. Decide qué concursante entra en juego y determina la categoría en la que tendrá que competir.

Las categorías recorren todo tipo de ámbitos y ponen a prueba la cultura general y la rapidez mental de los participantes. También hay Categorías Premium: duelos especiales que incorporan dinero extra y pueden alterar el equilibrio económico entre los concursantes.

Para escoger adversario, el jugador puede consultar a sus compañeros. ¿Quién domina esa categoría? ¿Quién asegura no saber nada? ¿Quién está intentando evitar el duelo? Nadie está obligado a decir la verdad y la elección puede convertirse en un juego de intuición, engaño y psicología: el rival aparentemente más débil puede saber más de lo que reconoce. Y el más fuerte puede convertirse en el objetivo más atractivo si ha acumulado una gran cantidad de dinero.

Diez pasos para cruzar ‘El Túnel’

Elegidos los dos adversarios, comienza el duelo. Los concursantes se enfrentan a una sucesión de preguntas mientras avanzan o retroceden físicamente por El Túnel. El objetivo es alcanzar antes que el rival el final del recorrido.

El vencedor incorpora el valor de su rival a su marcador y debe tomar inmediatamente otra decisión: arriesgarse a seguir jugando para tener el control de contra quién compite o retirarse a tiempo.

La competición avanza a lo largo de cuatro programas en los que se irán eliminando participantes. Solo dos de ellos llegarán a la gran final, que esconde un último giro: un cambio en la forma de jugar que hará que la estrategia cobre más importancia en un último recorrido por El Túnel. Solo uno conseguirá cruzarlo y convertirse en el ganador.