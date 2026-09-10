Javier Bardem en la televisión pública: «Tengo más dinero del que nunca hubiera imaginado»

La Revuelta ha terminado su semana de estreno de la nueva temporada este jueves 10 de septiembre con la presencia de los actores Javier Bardem y Victoria Luengo como invitados de David Broncano. Ambos han hecho promoción de su última película juntos, El ser querido, y mientras que él se ha estrenado como invitado de La Revuelta, ella ha regresado después de tres años, haciendo su primera aparición en la etapa del programa en RTVE.

Los dardos políticos de Bardem

Bardem ha comenzado con mensaje político y ha recordado a Elín, una ONG que está haciendo, según el actor, una «gran labor con los inmigrantes en Ceuta».

Cuando el programa les ha regalado unas cajas de cartón para embalar, El protagonista de Mar adentro ha dicho: «Imagínate que hay gente que vive dentro de esto. Imagínate meter a tus hijos ahí·».

Broncano ha preguntado cuánto tiempo han estado sin ducharse y Barcem ha respondido: «Estuve sin ducharme cuatro o cinco días en un viaje que hice con Médicos Sin Fronteras a Etiopía».

La madre de Victoria Luengo revela que tiene una minusvalía

Un momento llamativo de la entrevista es cuando Broncano ha alabado la camiseta que lucía Luengo (con unos ojos que lloraban sangre) y la actriz ha explicado que la había dibujado su madre, que, por una enfermedad, ha perdido gran parte de la visión. La progenitora de la actriz estaba entre el público y ha querido hablar para decir: «No os veo. Solo veo siluetas, pero estoy feliz. Tengo que adaptarme a que ahora tengo una minusvalía».

La primera cita de Bardem y Penélope Cruz

Broncano les ha preguntado cuándo fue su primera cita y Javier Bardem recordado su primer encuentro romántico con su esposa, Penélope Cruz: «Hace 19 años de mi primera cita. Fuimos un fin de semana a Londres a ver The Rolling Stones. Y llevamos casados 19 años.

Javier Bardem sobre dinero y sexo

Broncano ha vuelto a preguntar a sus invitados las preguntas clásicas de La Revuelta: Cuánto dinero tienen en la cuenta y cuánto sexo han tenido durante el último mes.

«Yo tengo más dinero del que nunca hubiese imaginado y mucho menos del que la gente supone. Tengo lo suficiente para mí y mi familia y para todos los que tengo cerca para darles un paisaje de futuro.», ha dicho Bardem.

En cuanto al sexo, el actor ha utilizado la misma fórmula: «He tenido más de lo que podía imaginar y menos de lo que la gente piensa·».