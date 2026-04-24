Ya en cines: ‘Michael’ y ‘El sonido de la caída’ dominan los estrenos imperdibles de este fin de semana

Como cada viernes, las novedades cinematográficas inundan una cartelera repleta de grandes películas. Aunque esta semana, los títulos recién llegados vienen precedidos del reclamo musical del rey del pop. Ahora, los últimos estrenos deberán intentar hacer frente a la expectación en torno a Michael. Pero ¿puede el controvertido biopic ser un éxito internacional en el box office teniendo en cuenta todas las polémicas que lo rodean? A continuación, repasamos todos los nuevos largometrajes que ya están disponibles en las salas de cine españolas:

Los mejores estrenos que acompañan a ‘Michael’

‘Michael’

Dirigida por Antoine Fuqua, el sobrino en la vida real de la leyenda de la música, Jaafar Jackson, encarna a su tío en esta superproducción donde encontramos a varios rostros conocidos del mundo de la interpretación. Desde Laura Harrier a Nia Long, pasando por Miles Teller y el nominado al Oscar, Colman Domingo. La cinta marca la carrera ascendente de Michael Jackson, desde sus inicios en los Jackson Five hasta la cima de la industria musical, donde se convirtió en una leyenda.

‘Sidosa’

Documental producido por Jordi Évole en el que el actor y director Eduardo Casanova revela al mundo la noticia más relevante de su vida: tiene el VIH desde los 17 años.

‘El sonido de la caída’

Si dentro del amalgama de estrenos Michael representa el lado comercial, El sonido de la caída es este fin de semana la ventana autoral por excelencia. Siendo una de las grandes revelaciones del cine de 2025, esta película alemana es un drama sobre la adolescencia centrado en cuatro niñas; Alma, Erika, Angelika y Lenka. Todas ellas pasan sus días en una granja, pero a medida que el hogar crece con el paso de los años, los recuerdos del pasado recorren sus paredes.

‘Después de Kim’

La que fuese ministra de Cultura del 2009 al 2011, Ángeles González-Sinde, regresa a la dirección para adaptar su propia novela homónima. En esta historia conocemos a Juan (Dario Grandinetti) y Gloria (Adriana Ozores) una pareja de divorciados que viajan de Buenos Aires a España después de recibir la terrible noticia del fallecimiento de su hija, Kim. Es entonces cuando descubren que tienen un nieto, perdido en alguna parte. Con el afán de encontrarlo, deciden quedarse unos días en el país, haciendo frente a las rencillas del pasado.

‘La risa y la navaja’

Es uno de los estrenos más relevantes después de Michael y El sonido de la caída. La risa y la navaja nos pone en la piel de Sergio, quien viaja a una ciudad de África como ingeniero para trabajar en la construcción de una carretera que unirá el desierto con la selva. Pronto descubrirá que algunos meses antes, su antecesor en el puesto con el mismo encargo, desapareció misteriosamente sin dejar rastro.