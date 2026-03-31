Estreno de Marta Sanahuja (Delicious Martha) en ‘MasterChef’: emoción, «anorexia» y juguetes sexuales

La gran novedad de la decimocuarta edición de MasterChef ha sido la incorporación de Marta Sanahuja, conocida en redes sociales como Delicious Martha, como jueza del programa junto a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, en lugar de la mítica Samantha Vallejo-Nájera. La nueva protagonista de uno de los programas de más éxito de TVE, ha arrancado esta edición muy “comprometida” con este reto, que ha supuesto la realización de un sueño que nunca pensaba que iba a ocurrir. La influencer se ha enfrentado, durante la evaluación de los nuevos concursantes, a la «anorexia» que ella ha confesado que ha padecido en su juventud y a situaciones surrealistas ante los aspirantes , como cuando una le enseñó varios juguetes sexuales.

En la primera entrega de la temporada 14 de MasterChef, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz han aparecido ante los finalistas para ser concursantes y han evidenciado que faltaba un personaje importante dentro del programa. Efectivamente, Samantha Vallejo-Nágera no estaba junto a ellos; en su lugar, presentaron a la nueva jueza del programa, Marta Sanahuja, conocida en redes sociales como Delicious Martha.

La influencer, en su vídeo de presentación, ha declarado: «Vengo a sacar lo mejor de los aspirantes. Aunque os aviso, mis métodos no tienen nada que ver ni con los de Pepe, ni con los de Jordi». Además de aceptar que este reto era «una gran responsabilidad» para ella, la cocinera ha admitido: «Me salvó la gastronomía, mis padres también en un momento de la anorexia».

De hecho, su trastorno de la alimentación ha parecido durante las pruebas de casting cuando una de las aspirantes ha confesado que padeció la misma enfermedad mental y la nueva jueza se ha acercado para abrazarla.

También se ha vivido un momento divertido cuando otra aspirante que, además de cocinar, es dueña de una tienda erótica en Murcia, llevó varios juguetes sexuales durante su prueba.

Una nueva era

En enero de 2025, RTVE anunció que Samantha Vallejo-Nágera iba a abandonar su puesto como parte del jurado de MasterChef tras trece años y 38 ediciones del famoso concurso culinario de la televisión pública.

Se anunció que la sustituta de la icónica jueza sería la creadora de contenido Marta Sanahuja, más conocida como Delicious Martha (IG @deliciousmartha, 2 millones de followers). Esta joven estudió Publicidad y Relaciones Públicas, aunque decidió dar un giro a su vida para unir sus dos grandes pasiones: la comunicación y la gastronomía. Así nació su blog Delicious Martha, un proyecto que ese mismo año se consolidó con el reconocimiento de Bloguera de Oro otorgado por Canal Cocina.

Su estilo homemade se caracteriza por crear recetas accesibles, saludables, deliciosas y atractivas para todos los paladares, posicionándose como uno de los nombres imprescindibles de la gastronomía digital en España. Embajadora de varias marcas del sector de la alimentación, colabora en distintos medios de comunicación y crea contenido para distintas plataformas gastronómicas. En diciembre de 2025 fue galardonada.