Ésta es la mejor película de Prime Video y no hay discusión: los expertos lo han confirmado

El mercado del streaming nos ha dado acceso a una increíble cantidad de películas y series. Servicio que requiere de una actualización constante de contenidos que sirvan para retener el máximo tiempo posible a los suscriptores. Pero el mundo de las plataformas no vive sólo de novedades y tendencias. En ellas se esconden también algunas de las obras maestras del celuloide. Por eso, nuestra recomendación de hoy no es otra que la mejor película que podemos encontrar en Prime Video según la crítica: Rashomon.

Con una puntuación de 98 sobre 100 en Metacritic, la cinta dirigida por Akira Kurosawa es un clásico de 1950 que, sin duda, marcó un antes y un después en la multiperspectiva narrativa audiovisual. El cineasta nipón ya había estrenado producciones tan notables como El ángel ebrio (1948), Duelo silencioso (1949) y El perro rabioso (1949), aunque Rashomon es, sin ningún tipo de dudas, la primera gran obra maestra de una figura casi mitológica dentro del séptimo arte, que más tarde crearía otros trabajos imborrables de la talla de Vivir (1952), Los siete samuráis (1954) o El infierno del odio (1963).

Por suerte, Rashomon está disponible bajo suscripción en Prime Video, Filmin y AcontraPlus.

Es la mejor película de Prime Video para la crítica: ‘Rashomon’

Partiendo del cuento de Ryunosuke Akutagawa, la sinopsis de la historia nos sitúa en un conflicto producido bajo la lluvia, donde tres hombres discuten en un juicio, la destruida puerta de Rashomon. Por un lado tenemos a un bandido; por otro, a una mujer y, por último, el fantasma de un samurái. Todos ellos han sido testigos de un crimen sucedido en el bosque y cada uno desmiente lo contado por el anterior, salvando su propio honor.

El filme es, en definitiva, un ejercicio donde se muestra que la verdad es subjetiva. Entre el elenco, destacan el colaborador habitual de Kurosawa, Toshirô Mifune, y el resto de un reducido reparto donde encontramos a Mahico Kyô, Masayuki Mori, Takashi Shimura, Minoru Chiaki, Kichijiro Ueda, Noriko Honma y Daisuke Kato, entre otros.

Rashomon estuvo nominada en los Oscar de su edición a la mejor dirección artística y recibió una estatuilla dorada honorífica debido al impacto de la cinta y la originalidad de su estructura narrativa. Pues el formato y el desarrollo de la trama se divide en cuatro secciones y en cada una de ellas, vemos una mirada diferente del mismo suceso. Del mismo modo, se llevó el León de Oro en el Festival de Venecia.

Otras historias que han copiado su fórmula

El conocido como «efecto Rashomon» ha sido posteriormente utilizado en múltiples producciones. Desde Sospechosos habituales (1995) a Hero (2002), pasando por El último duelo (2021) de Ridley Scott.

El eterno filme de Kurosawa fue tan innovador como aperturista para el cine asiático en todo el mundo, situando al cine japonés en la vanguardia del audiovisual autoral de todo el mundo.