Dónde se graba ‘Tu cara me suena’: estudios, plató y cómo llegar

Tu cara me suena es uno de los programas de la parrilla televisiva que más simpatía despierta entre los espectadores. Se trata de un espacio de diversión perfecto para ver en familia y que se hace muy ameno gracias a los concursantes elegidos para cada edición y la participación del jurado, que también son clave en el éxito de este programa.

El público que asiste a Tu cara me suena es muy afortunado porque puede disfrutar de música en directo y tiene la oportunidad de ver desde dentro cómo se graba un programa de televisión tan exitoso como este de Antena 3. Además, quienes asisten a las grabaciones del programa también tienen la oportunidad de ver a sus ídolos de cerca e incluso, en alguna ocasión, acercarse a ellos para sacarse una foto.

¿Dónde están los estudios de ‘Tu cara me suena’?

Según datos de Gestmusic, la productora que se encarga de la realización del programa, el estudio puede llegar a tener hasta a 530 personas en el las gradas disfrutando del espectáculo. Una capacidad de las más grandes de la televisión, solo a la altura de otros grandes programas como La Voz u Operación Triunfo.

Pero ahí no acaban los números de impresión. En la parte técnica encontramos 10 cámaras (2 grúas), 1 steadycam y 1 autónoma. Cuenta con 160 m² de pantallas de led y con un colosal sistema de iluminación que puede llegar a consumir 600.000 watios debido a la iluminación y a las pantallas, pese a que todo es con iluminación de bajo consumo.

Como curiosidad, en el escenario de Tu cara me suena se han llegado a utilizar 400 m² de moqueta y 200 m² de metacrilato. Todo se encuentra en la localidad barcelonesa de Sant Just Desvern, a menos de 10 kilómetros de Barcelona.

Cómo llegar a los estudios Mediapark de Sant Just Desvern

Los estudios Mediapark se encuentran en el Carrer Bullidor de Sant Just Desvern, a menos de 10 kilómetros del centro de Barcelona. Para llegar en transporte público, la opción más habitual es coger el metro hasta la línea 3 (verde), parada Zona Universitària, y desde allí tomar un autobús o taxi hasta el polígono. También se puede llegar en coche por la autopista B-23 o la carretera de Sant Just, aunque conviene tener en cuenta que el aparcamiento en los alrededores del polígono es limitado en días de grabación, cuando pueden congregarse varios centenares de personas haciendo cola. Lo más recomendable es llegar con tiempo suficiente antes de las 17:30 h, que es cuando Gestmusic cita habitualmente al público para las galas.

¿Qué hay que hacer para ir de público a ‘Tu cara me suena’?

Las personas que acudan como público del programa deberán saber que el programa es grabado excepto en su gran final, por lo que tendrán que acudir un día entre semana. Las grabaciones suelen celebrarse los martes, con entrada del público a las 17:30 h y finalización alrededor de las 00:30 h, aunque puede prolongarse hasta la 1:00 h en algunas galas.

Qué hacer si vas desde fuera de Barcelona a ver ‘Tu cara me suena’

Dado que las grabaciones terminan entre las 00:30 h y la 1:00 h de la madrugada, quienes se desplacen desde otras ciudades tendrán que pernoctar en la zona. Sant Just Desvern tiene opciones de alojamiento limitadas, por lo que lo más habitual es alojarse en Barcelona ciudad, a menos de 15 minutos en coche o taxi. La zona de Les Corts, Sants o el Eixample son las más cómodas por su proximidad a la autopista B-23 que conecta con el polígono. Si viajas en tren desde Madrid o Valencia, la estación de Barcelona Sants es el punto de llegada más conveniente. Conviene reservar el alojamiento con antelación ya que los días de grabación coinciden en martes, y la disponibilidad en temporada alta puede ser ajustada.

Otros programas que se graban en los estudios Mediapark

Los estudios Mediapark de Sant Just Desvern no son exclusivos de Tu cara me suena. A lo largo de su historia, este complejo ha acogido la grabación de otros grandes formatos producidos por Gestmusic, como Boom y Ahora caigo. También han pasado por sus instalaciones producciones de otras productoras, lo que convierte a Mediapark en uno de los centros de producción televisiva más importantes de España y uno de los platós más grandes de Europa, con cerca de 2.000 m² en su plató principal.