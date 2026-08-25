Las diez películas más aburridas de todos los tiempos, según los cinéfilos

Seguro que alguna vez te han recomendado una película pero te ha resultado aburrida. No porque sea mala sino a lo mejor porque te resulta lenta, larga o simplemente porque no conecta contigo. Esta polémica surgió hace unos días en Reddit cuando un espectador preguntó a los cinéfilos cuál era la película más aburrida que habían visto nunca y puso como ejemplo Mi semana con Marilyn con la que explicó que se había quedado dormido hace unos 11 años y solo se despertó durante los créditos. Los comentarios no se hicieron esperar y se eligió las diez películas que han recibido más votos como las más aburridas. Entre ellas se encuentran películas tan diferentes como Joker: Locura para dos, Conan El Bárbaro, Napoleón, Megalópolis o El paciente inglés.

1. Joker: Locura para dos

Esta película fue la que recibió más votos y la verdad no nos extraña. El protagonista es Arthur Fleck, papel interpretado por el actor Joaquin Phoenix, el cual espera juicio por sus crímenes en la institución psiquiátrica de Arkham. En este lugar conoce a Lee Quinzel, papel interpretado por Lady Gaga, y desde ese momento combina el drama judicial con secuencias musicales. Un desatino sin pies ni cabeza que como ha señalado uno de los cinéfilos: «Siento haberla ido a verla al cine».

2. Acción directa

La segunda producción con más votos fue el documental de nada menos que 3 horas y media de duración realizado los agentes de policía Guillaume Cailleau y Ben Russell, analiza la vida diaria de la comunidad activista en la localidad francesa de Notre-Dame-des-Landes, que incluía el trabajo en los campos, la preparación de alimentos y otras tareas diarias.

3. Conan el Bárbaro

Esta película está protagonizada por el actor Jason Momoa que interpreta el papel del conocido guerrero bárbaro. Para un espectador es increíble que una película con tanta acción logre ser tan poco interesante: «De alguna manera, lograron hacer una película llena de desnudez, sangre y magia negra que es increíblemente aburrida al mismo tiempo».

4. Napoleón

Esta película de Ridley Scott cuenta el ascenso y caída de Napoleón Bonaparte, papel interpretado por el actor Joaquín Phoenix. Además de las batallas, en esta película también tiene importancia su relación con Joséphine, papel que interpreta Vanessa Kirby. Un espectador comentó: «Normalmente me gusta Ridley Scott, pero Napoleón me pareció terrible. The Martian y The Last Duelo fueron geniales, pero sus películas más recientes me hacen pensar que sus mejores días han terminado».

5. Skinamarink

Esta película canadiense de terror dirigida por Kyle Edward Ball cuenta la historia de dos niños pequeños que se despiertan en mitad de la noche y descubren que su padre ha desaparecido y una presencia desconocida les mantiene dentro de la vivienda y comienza a perseguirles. Según un espectador: «Algunos dijeron que era la película más aterradora que habían visto jamás. Definitivamente no fui uno de ellos»

6. Los muertos no mueren

Este comedia de terror de Jim Jarmusch cuenta la historia de los habitantes de un pequeño pueblo de Centerville que tienen que enfrentarse a una invasión zombi. Aunque tiene un buen reparto un espectador comentó: «Es una comedia de apocalipsis zombi protagonizada por Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton y Steve Buscemi. Sobre el papel, suena genial, pero la película es increíblemente aburrida. Todo el tiempo esperé a que por fin pasara algo que justificara el tiempo invertido, pero nada. La película me pareció sin trama ni significado».

7. Megalópolis

Esta larga cinta de Francis Ford Coppola está ambientada en una versión alternativa del Nueva York contemporáneo llamada Nueva Roma. Adam Driver interpreta al visionario arquitecto Cesar Catilina, el cual tiene como objetivo construir un futuro mejor y más próspero para la ciudad, pero se enfrenta al alcalde Franklyn Cicero al que no le gustan nada sus planes. Uno de los espectadores comentó: «No pude terminar Megalópolis. Lo intenté, de verdad, pero no lo conseguí. Fue muy malo para mí».

8. JFK

Este thriller político de Oliver Stone protagonizada por Kevin Costner cuenta la historia del fiscal del distrito Jim Garrison el cual está investigando el asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy ya que cree que hay una conspiración mucho más amplia detrás del asesinato. Un espectador comentó: «Cuando mis padres me llevaron a ver JFK con diez años, estaba sentado en el fondo del cine llorando. Por eso es mi elección».

9. Manos: Las manos del destino

Otra película de terror de bajo presupuesto de 1966 que cuenta la historia de una familia que se pierde en el desierto de Texas mientras están de viaje y acaba en una extraña casa dirigida por el misterioso Torgo, un hombre al que conocen como el Maestro. Un espectador explicó: «He visto todo tipo de basura, incluidas películas con producciones aún peores, pero sigo pensando que ‘Manos’ es la peor película jamás hecha. No tanto por la producción, sino porque es increíblemente cansado de ver. Antes de la versión restaurada, algunos fotogramas incluso eran completamente negros».

10. El paciente inglés

Por último, aunque para algunos es una obra maestra, la cinta de Anthony Minghella fue una de las más votadas. Cuenta la historia de un hombre que está herido al que le cuida una enfermera al final de la Segunda Guerra Mundial y se enamoran locamente. Hay que recordar que esta cinta obtuvo 9 premios Óscar, incluido el de Mejor Película. Uno de los espectadores dijo lo siguiente: «Que ‘El paciente inglés’ ganara el Oscar a Mejor Película en lugar de ‘Fargo’ es la mayor injusticia en la historia de los Oscar».