Curry Barker, director de ‘Obsession’, ya trabaja en su nueva película: ‘Anything But Ghosts’

Cuando con 750.000 dólares de presupuesto consigues crear un producto que recauda 370 millones en todo el mundo, sabes que los grandes estudios te van a perseguir para firmar cualquier nuevo proyecto audiovisual. Curry Baker ya no va a ser un autor más dentro de la industria, pues podemos contar con los dedos de una mano a los directores que en su ópera prima logran generar todo un fenómeno de masas que, además, consigue el aplauso unánime de la crítica. Tras el éxito de Obsession, el realizador estadounidense ha firmado un acuerdo millonario con Blumhouse y Universal Pictures para seguir creando historias. Ahora, sabemos que una de esas futuras producciones llevará por título Anything But Ghosts, siendo desde ya mismo, una de las apuestas del género más esperadas por los cinéfilos amantes del terror.

Todavía conocemos muy poco de esta nueva cinta y gran parte de la información sobre ella podría variar, pues varios medios entremezclan datos reales del largometraje con la pura especulación de internet. Por el momento, el cineasta estadounidense ha admitido que Anything But Ghosts (en castellano, Cualquier cosa, menos fantasmas) estará ambientada en el mismo universo que Obsession, funcionando como un spin-off que explorará las consecuencias finales de la anterior cinta. No obstante, ¿qué sabemos realmente de su trama? ¿Volverán los actores originales? ¿Cuándo llegará a los cines?

‘Anything But Ghosts’: Barker consigue a dos estrellas para su próxima película

Según varios medios norteamericanos, Anything But Ghosts terminó su rodaje en Vancouver, Canadá, el pasado 11 de abril. En estos instantes se encuentra en pleno proceso de producción y, conforme cuentan las productoras y el propio Barker, esta será una comedia de terror sobrenatural que seguirá a dos falsos cazadores de fantasmas que se ganan la vida engañando a familias en duelo y ancianas con apariciones falsas. Utilizando efectos trucados, hacen creer a sus clientes que existen espíritus en las casas hasta que un día se topan con una entidad oscura, peligrosa y real.

Estos estafadores estarán interpretados por el mismo director y Cooper Tomlinson, quien interpretó a Ian en Obsession. Aunque las dos grandes caras conocidas de Anything But Ghosts serán sin duda, los fichajes estelares de la estrella de Breaking Bad, Aaron Paul, y la actriz de Jurassic World, Bryce Dallas Howard. Cooper Tomlinson ha definido recientemente el proyecto como si los humoristas de sketches, Key and Peele, entraran al set de Hereditary.

Barker ha confirmado que la conexión con Obsession reside en dos detalles clave. Una mención informativa en la televisión del caso de Niki y el regreso del One Wish Willow, la rama mágica que concede deseos retorcidos, desatando el caos absoluto.

¿Cuándo se estrenará?

Todavía no existe una fecha de estreno oficial, pero teniendo en cuenta el estado avanzado de la postproducción, Anything But Ghosts llegará en algún momento del inicio del 2027.